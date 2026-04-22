Chọn môn thi thế nào để tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển ĐH?

Đây là một trong những nội dung quan trọng được chia sẻ tại chương trình tư vấn trực tuyến do Báo Thanh Niên tổ chức chiều 21.4 với chủ đề "Chiến thuật tăng cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng (NV) yêu thích".

C HỌN MÔN THẾ MẠNH

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, nhận định nếu chọn môn thi tự chọn không đúng, không phù hợp với tổ hợp môn xét tuyển ĐH thì thí sinh (TS) sẽ gặp khó khăn và có thể mất đi nhiều lợi thế trong xét tuyển sau này.

"Về mặt kỹ thuật, khi đăng ký xét tuyển ĐH trên hệ thống, các em không cần đăng ký tổ hợp môn và phương thức xét tuyển, hệ thống sẽ tự động lựa chọn các tổ hợp môn và phương thức mà TS có điểm cao nhất. Điều này sẽ khiến nhiều em chủ quan cho rằng thi môn nào cũng được xét. Thực tế các môn thi mà các em có điểm phải nằm trong tổ hợp môn của ngành mà các em định đăng ký thì mới được xét tuyển", tiến sĩ Hải cho hay.

"Ngoài toán và văn là 2 môn bắt buộc, các em phải chọn 2 môn mà mình có năng lực học tốt nhất và 2 môn này phải xuất hiện trong tổ hợp xét tuyển của ngành đó", tiến sĩ Hải lưu ý.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm thông tin - truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), cũng cho rằng TS cần chọn môn thi phù hợp với tổ hợp ngành học của phương thức tại trường mình muốn xét tuyển. "Mỗi ngành có nhiều tổ hợp môn khác nhau. Có những tổ hợp môn sử dụng ngoại ngữ là môn cốt lõi. Vì thế các em phải đọc thật kỹ thông tin tuyển sinh của trường, ngành mình muốn xét tuyển. Sau đó lựa chọn môn nào có trong các tổ hợp mà mình có khả năng học tốt nhất", thạc sĩ Bích chia sẻ.

Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nhấn mạnh: "Chọn đúng môn mình có thế mạnh và môn đó nên có trong nhiều tổ hợp để gia tăng cơ hội trúng tuyển".

Đ Ể TRÁNH NGUY CƠ TRƯỢT OAN

Tại chương trình tư vấn, đại diện các trường ĐH cho biết kinh nghiệm tuyển sinh nhiều năm qua cho thấy tuy được đăng ký rất nhiều NV nhưng nhiều TS vẫn bị trượt oan dù mức điểm TS đạt được hoàn toàn có thể trúng tuyển vào một trường ĐH.

Năm nay, quy định mới của Bộ GD-ĐT cho phép mỗi TS được đăng ký tối đa 15 NV (thay vì không giới hạn NV như các năm trước). Theo các chuyên gia, nếu không có chiến thuật sắp xếp NV thông minh thì TS vẫn không trúng tuyển được đúng ngành, trường mình yêu thích.

Tiến sĩ Lê Sĩ Hải, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến, đưa ra lời khuyên: "Trong số 15 NV, TS có thể chia thành 3 nhóm: nhóm những NV mơ ước, nhóm NV vừa sức và nhóm NV an toàn. Một trong những tiêu chí TS cần quan tâm khi phân bổ các nhóm NV này chính là cần tìm hiểu điểm trúng tuyển năm trước và điểm sàn xét tuyển năm nay".

Cùng quan điểm, thạc sĩ Nguyễn Xuân Luyện, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho rằng khi đặt NV, TS có thể chia thành nhóm mơ ước, với mức độ cạnh tranh cao ở 1 - 3 NV đầu tiên. Nhóm phù hợp nên đặt từ NV 4 - 10. Cuối cùng là nhóm an toàn, có khả năng trúng tuyển cao.

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, nhấn mạnh thuật toán xét tuyển và trúng tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT là TS trúng tuyển NV trước thì không được xét tiếp NV sau. "Có những trường hợp rớt oan là do chủ quan, đánh giá chưa thực sự đúng năng lực bản thân so với độ "hot" của ngành học. Lời khuyên quan trọng với TS là tìm hiểu thông tin thật kỹ về trường, ngành mình muốn học nhất. Biết mình, hiểu hệ thống, chọn đúng cách thì sẽ có cơ hội trúng tuyển vào ngành, trường mình yêu thích", thạc sĩ Trắng nhận định.

P HƯƠNG THỨC TUYỂN SINH CỦA CÁC TRƯỜNG

Năm 2026 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sử dụng 5 phương thức xét tuyển: xét điểm thi tốt nghiệp; xét học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực của 2 ĐH Quốc gia, điểm V-SAT và điểm thi của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; xét tổng hợp (điểm thi tốt nghiệp + điểm học bạ + điểm đánh giá năng lực) và xét tuyển thẳng.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM xét 4 phương thức cho 42 ngành đào tạo, trong đó 38 ngành song ngữ, 4 ngành thuộc chương trình tài năng, gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và xét điểm V-SAT.

Ngoài xét tuyển thẳng, TS có thể sử dụng các phương thức để xét tuyển vào ĐH Duy Tân: xét học bạ; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, xét điểm V-SAT và thi tuyển kết hợp xét tuyển vào các ngành năng khiếu.

Tiến sĩ Lê Sĩ Hải cho hay năm nay Trường ĐH Văn Hiến tuyển sinh 53 ngành, mỗi ngành sử dụng 8 tổ hợp. Các phương thức gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ; xét kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM; thi và xét tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Trong khi đó Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tuyển sinh 61 ngành và 4 chương trình đào tạo, với 4 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT; điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi V-SAT; xét học bạ; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ.

Tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, TS có thể sử dụng các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ và xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM. Mỗi ngành của trường đều sử dụng 6 tổ hợp môn.