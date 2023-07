Chồng chất khó khăn bủa vây đội tuyển nữ Mỹ

Đội tuyển nữ Mỹ đang là đương kim vô địch World Cup. Ở bảng E, thầy trò HLV Vlatko Adonovski nằm cùng bảng với Hà Lan, Bồ Đào Nha và Việt Nam. Đây là bảng đấu không dễ dàng, bởi trong khi đội tuyển nữ Hà Lan là đương kim á quân World Cup, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng là thế lực mới nổi khi đã hòa Anh, thắng đậm chủ nhà New Zealand ở loạt đấu giao hữu chạy đà.

Theo The New York Times, đội tuyển nữ Mỹ đang ở thời kỳ chuyển giao. "Đội tuyển nữ Mỹ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup nữ, đó là câu nói mà cứ 4 năm 1 lần, bạn sẽ được nghe qua. Mỹ sở hữu đội tuyển nữ đứng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, đang là đương kim vô địch thế giới. Trên ngực áo của các cầu thủ đội tuyển nữ Mỹ là 4 ngôi sao vàng, tượng trưng cho 4 lần đăng quan World Cup. Đó là khác biệt giữa Mỹ so với bất kỳ đối thủ nào khác.

Đội tuyển nữ Mỹ có 4 lần vô địch World Cup AFP

Tuy nhiên, đội tuyển nữ Mỹ đang trong quá trình chuyển giao thế hệ. HLV Adonovski đang đối mặt với thử thách có lẽ là khó khăn nhất trong lịch sử đội bóng bởi phong độ và chấn thương của các tuyển thủ", ký giả báo Mỹ đánh giá.

Truyền thông Mỹ đánh giá đội hình dự World Cup của đội tuyển nữ nước này có sự kết hợp tỉ mỉ giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ chưa từng thi đấu ở sân chơi thế giới trước đây. 9 trong số 23 cái tên dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Mỹ đã nâng cao danh hiệu vô địch ở World Cup 2023. 3 trong số này, gồm Alex Morgan, Megan Rapinoe và Kelley O'Hara chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ tư, trong khi thủ môn Alyssa Naeher và tiền vệ Julie Ertz sẽ lần thứ ba dự World Cup.

Dù vậy, với 14 cầu thủ lần đầu đá World Cup trong danh sách dự giải, đội tuyển nữ Mỹ bị The New York Times đánh giá là "tập thể thiếu kinh nghiệm nhất từng tham dự World Cup". Trong số này, HLV Adonovski tin dùng cặp tiền đạo còn rất trẻ, đó là Alyssa Thompson (18 tuổi) và Trinity Rodman (21 tuổi). Tiền vệ Savannah DeMelo thậm chí còn chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia trước đó. Lần cuối cùng đội tuyển nữ Mỹ có một cầu thủ chưa thành danh như DeMelo dự World Cup đã cách đây 20 năm.

Rapinoe là biểu tượng thành công của bóng đá nữ Mỹ ở sân chơi thế giới AFP

Vượt lên hoài nghi, HLV Andonovski cho biết ông tin đội tuyển nữ Mỹ đủ mạnh để vô địch World Cup nữ lần thứ ba liên tiếp, đồng thời khẳng định Mỹ đang sở hữu "đội hình có chiều sâu và linh hoạt để đánh bại mọi khó khăn".

HLV Adonovski đã giúp đội tuyển nữ Mỹ giành HCĐ ở Olympic Tokyo 2020. Trước đó, ông đã dành ra nhiều năm để xây dựng lại đội hình, thanh lọc dần các cựu binh và tạo cơ hội cho những tài năng trẻ triển vọng. Nhưng việc tái thiết đội tuyển nữ Mỹ của HLV Adonovski không đơn giản. Hậu vệ Becker Sauerbrunn, tiền vệ Sam Mewis cùng hai nhân tố tấn công Mallory Swanson và Catarina không thể góp mặt do chấn thương.

Điểm tựa cho HLV Adonovski ở World Cup 2023 là những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Alex Morgan và Megan Rapinoe, bên cạnh Rose Lavelle và Lindsey Horan. Ngoài ra, đội tuyển nữ Mỹ cũng có những ngôi sao trẻ đang chờ tỏa sáng như Sophia Smith (22 tuổi) - cầu thủ triển vọng nhất giải vô địch Mỹ, hay Rodman - cầu thủ được bình chọn là tân binh của năm.

Đội tuyển nữ Mỹ cần hòa quyện kinh nghiệm và sức trẻ AFP

Theo báo chí Mỹ, việc phải đan xen cầu thủ giàu kinh nghiệm với những cái tên non trẻ trong đội hình là thử thách với HLV Adonovski. Bên cạnh đó, vị thế của đội tuyển nữ Mỹ đang bị đe dọa khi các đội nữ châu Âu ngày càng mạnh lên. Năm ngoái, đội tuyển nữ Mỹ đã thua 3 trận liên tiếp trước Đức, Anh và Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên sau 29 năm, đội nữ xứ cờ hoa mới thua liền 3 trận.

Sự trỗi dậy của các đội nữ châu Âu mang tới mối đe dọa cho đội tuyển nữ Mỹ. "Trong hàng ngũ ứng viên vô địch World Cup 2023, Mỹ vẫn là cái tên hàng đầu, nhưng rủi ro đang lớn hơn bao giờ hết", The New York Times kết luận.