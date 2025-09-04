Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Chồng còn sống, vợ đi nhận quà Quốc khánh 2.9 thay: Hệ thống báo… đã chết

Gia Bách
Gia Bách
04/09/2025 21:35 GMT+7

Chồng bận đi làm, bà T.T.L (ngụ xã Cái Nước, Cà Mau) đi nhận quà Quốc khánh 2.9 thay thì bất ngờ được thông báo… chồng đã chết.

Ngày 4.9, bà T.T.L (ngụ xã Cái Nước, Cà Mau) kể lại chuyện "dở khóc dở cười" khi đi nhận quà Quốc khánh 2.9 cho gia đình thì bất ngờ được thông báo chồng mình đã… chết.

Theo bà L., do chồng là ông T.V.Đ (sinh ngày 1.1.1978, ngụ ấp Tân Phú, xã Cái Nước, Cà Mau) bận đi làm nên bà mang căn cước công dân của ông đến nhận quà 2.9 thay. Tuy nhiên, khi đại diện ấp gọi tên, cán bộ tra cứu trên hệ thống báo "chủ hộ đã tử vong", không còn trong danh sách.

Chồng còn sống, vợ đi nhận quà Quốc khánh 2.9 thay: Hệ thống báo… đã chết- Ảnh 1.

Gia đình bà T.T.L bỗng dưng bị "ghép" chung hộ với 4 người không hề có liên quan máu mủ, còn chồng bà thì "biến" thành cháu và được ấp thông báo đã qua đời

ẢNH: GĐCC

"Trước đó, khoảng 2 tháng, gia đình tôi đi làm định danh mức 2 thì máy cũng hiện chồng tôi đã chết. Tôi có trình bày và báo cáo sự nhầm lẫn này, đề nghị chỉnh sửa. Nhưng đến nay vẫn y nguyên. Vậy là hôm rồi tôi bị từ chối nhận quà vì lý do… chồng chết", bà T.T.L kể.

Kiểm tra trên ứng dụng VNeID, bà T.T.L phát hiện hộ khẩu của mình bị nhập nhằng kỳ lạ. Người đứng tên chủ hộ lại là ông D.T.L (sinh năm 1962), hoàn toàn xa lạ. Trong hộ khẩu này, ngoài D.T.L còn có các tên T.M.Q, T.B.T và một người tên T.V.Đ (sinh 1954) được hệ thống ghi nhận là đã chết, với mối quan hệ "chồng" của chủ hộ.

Trong khi đó, ông T.V.Đ (sinh 1978, chồng bà T.T) lại được hệ thống ghi quan hệ là "cháu" của chủ hộ D.T.L. Nói cách khác, cả gia đình bà bỗng dưng bị "ghép" chung hộ với 4 người không hề có liên quan máu mủ, còn chồng bà thì "biến" thành cháu và được ấp thông báo… đã qua đời.

Câu chuyện của bà T.T.L không chỉ dừng lại ở một sự nhầm lẫn hành chính. Việc một công dân bị ghi nhận là đã tử vong trên hệ thống định danh quốc gia đồng nghĩa với hàng loạt hệ lụy: từ không thể giao dịch ngân hàng, làm giấy tờ, hưởng các chế độ chính sách, cho đến mất quyền lợi dân sự cơ bản.

Bà L. cũng cho biết, việc dữ liệu "ghi nhầm người sống thành người chết" của chồng bà, ngày 4.9 chồng bà đã đi đến xã đề nghị điều chỉnh và được chấp nhận. Đồng thời, việc nhận quà Quốc khánh 2.9 họ sẽ phát trong vài ngày tới.

Khám phá thêm chủ đề

nhận quà Định danh VNeID cà mau
