Chồng Dua Lipa tiết lộ điều đặc biệt về vợ

Ca sĩ Dua Lipa và tài tử Callum Turner đang trở thành cặp đôi được chú ý sau khi chính thức kết hôn vào cuối tháng 5. Mới đây, nam diễn viên sinh năm 1990 có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống hôn nhân, hé lộ phần nào mối quan hệ được giữ kín suốt thời gian qua.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter được People dẫn lại ngày 10.6, Callum Turner cho biết anh luôn xem Dua Lipa là nguồn cảm hứng trong cuộc sống cũng như công việc. Nam diễn viên chia sẻ rằng việc ở bên một người tài năng và không ngừng sáng tạo khiến anh có thêm động lực phát triển bản thân.

"Tôi nghĩ ai cũng muốn được truyền cảm hứng từ người mình yêu", Turner chia sẻ. Dù không thường xuyên nhắc đến đời tư trước truyền thông, ngôi sao của Masters of the air cho biết anh và vợ luôn dành sự tôn trọng cho công việc của nhau, đồng thời cố gắng duy trì khoảng thời gian riêng tư giữa lịch trình dày đặc.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi từ trước đến nay, cả Dua Lipa lẫn Callum Turner đều khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Ngay cả khi liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn, hai nghệ sĩ vẫn hạn chế nói về đối phương trên mặt báo.

Dua Lipa sánh đôi cùng chồng là diễn viên Callum Turner tại một sự kiện ở Hollywood ẢNH: AP

Dua Lipa và cuộc hôn nhân kín tiếng

Dua Lipa và Callum Turner lần đầu vướng tin hẹn hò vào đầu năm 2024. Theo People, cặp đôi được cho là quen biết thông qua những người bạn chung trong giới nghệ thuật trước khi chính thức tìm hiểu nhau.

Nữ ca sĩ nhiều lần đưa bạn trai xuất hiện trong những bức ảnh đời thường trên mạng xã hội, trong khi Turner cũng đồng hành cùng cô tại nhiều sự kiện quan trọng. Dù vậy, cả hai không lựa chọn cách công khai rầm rộ như nhiều cặp sao khác.

Sau thời gian dài yêu nhau, trong cuộc phỏng vấn với British Vogue vào năm 2025. Nữ ca sĩ cho biết cô vô cùng hạnh phúc khi nhận lời cầu hôn từ Callum Turner. Giọng ca Levitating tiết lộ chiếc nhẫn đính hôn được thiết kế riêng với nhiều chi tiết phản ánh cá tính của cô.

"Quyết định cùng nhau già đi, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống và mãi mãi là bạn thân của nhau - đó là một cảm giác thật đặc biệt", Dua Lipa từng chia sẻ.

Theo Harper's Bazaar và People, sau đám cưới bí mật diễn ra ngày 31.5 với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Dua Lipa và Callum Turner tiếp tục tổ chức một lễ cưới quy mô lớn tại Sicily (Ý). Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Donatella Versace, Charli XCX, Joe Alwyn hay Elton John góp mặt trong sự kiện kéo dài nhiều ngày.

Theo Vanity Fair và InStyle, hôn lễ diễn ra tại Villa Valguarnera, một dinh thự lịch sử có tuổi đời hàng thế kỷ. Không gian sang trọng cùng khung cảnh Địa Trung Hải tạo nên một đám cưới được ví như cổ tích giữa đời thực.

Điều khiến nhiều người chú ý là dù đều là những tên tuổi nổi tiếng, Dua Lipa và Callum Turner vẫn duy trì phong cách sống khá kín đáo. Thay vì thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, họ lựa chọn giữ khoảng cách nhất định với truyền thông.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter, Callum Turner cho biết anh và Dua Lipa có chung niềm đam mê điện ảnh. Nam diễn viên tiết lộ gần đây đã giới thiệu cho vợ bộ phim kinh điển One flew over the Cuckoo's Nest (1975), tác phẩm từng giành 5 giải Oscar quan trọng.

Hiện cả hai đang sống và làm việc giữa Anh, Pháp và Mỹ. Dù lịch trình bận rộn, họ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho nhau. Những chia sẻ hiếm hoi từ Callum Turner cho thấy phía sau ánh hào quang của hai ngôi sao nổi tiếng là một mối quan hệ được xây dựng trên sự thấu hiểu, tôn trọng và đồng hành.