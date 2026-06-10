Chóng mặt khi thay đổi tư thế, người phụ nữ bất ngờ phát hiện khối u lớn

Chị L.T.M (49 tuổi, ở An Tịnh, Tây Ninh) đột ngột cảm thấy xây xẩm, chóng mặt, tình trạng tăng rõ khi thay đổi tư thế nên được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, sau khi thăm khám lâm sàng, các bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ não để tìm nguyên nhân. Kết quả ghi nhận một khối u màng não vùng trán kích thước khoảng 64 x 48 x 56 mm.

Khối u đã phát triển đến mức gây chèn ép nhu mô não lân cận và các cấu trúc nội sọ quan trọng. Trước đó người bệnh chưa xuất hiện những biểu hiện thần kinh điển hình, khiến bệnh âm thầm tiến triển trong thời gian dài mà không được phát hiện.

Các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật u não cho bệnh nhân ẢNH: Y.V

Ngày 10.6, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Văn Vũ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết sau khi đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, ê kíp đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chỉ định phẫu thuật lấy u đại não bằng đường mở nắp sọ.

Ca mổ kéo dài gần 4 giờ với nhiều thách thức do khối u có kích thước lớn và nằm trong vùng não cần được bảo tồn tối đa các cấu trúc thần kinh xung quanh. Bằng kinh nghiệm và sự phối hợp chặt chẽ của ê kíp phẫu thuật, toàn bộ khối u đã được bóc tách thành công.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động ổn định.

U màng não phát triển âm thầm

Theo bác sĩ Vỹ, u màng não là một trong những loại u nguyên phát nội sọ thường gặp ở người trưởng thành. Phần lớn u màng não lành tính, phát triển chậm và có thể tồn tại trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, khi khối u tăng kích thước, tình trạng chèn ép nhu mô não, phù não quanh u hoặc ảnh hưởng đến các cấu trúc thần kinh lân cận có thể gây ra các biểu hiện lâm sàng khác nhau.

Người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu kéo dài, chóng mặt, giảm trí nhớ, thay đổi hành vi hoặc tính cách, yếu tay chân, rối loạn ngôn ngữ, giảm thị lực hoặc co giật. Mức độ và tính chất triệu chứng phụ thuộc vào vị trí, kích thước cũng như tốc độ phát triển của khối u.

“Các triệu chứng thần kinh kéo dài hoặc tiến triển bất thường không nên chủ quan bỏ qua. Người dân nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để được thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và phát hiện sớm các bệnh lý nội sọ nếu có. Việc phát hiện và điều trị u não ở giai đoạn sớm giúp tăng khả năng điều trị hiệu quả, giảm nguy cơ xuất hiện các biến chứng thần kinh”, bác sĩ Vũ khuyến cáo.