Chủ động đục vỡ xương để trục lợi 6 tỉ đồng bảo hiểm

Ngày 14.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 người, để điều tra về hành vi trục lợi bảo hiểm.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Tạ Minh Châu ẢNH: CACC

Các đối tượng bị bắt, gồm: Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng. Trong đó, Tạ Minh Châu (30 tuổi, cựu cán bộ Trung tâm Y tế H.Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Ngoài các đối tượng trên, Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã tiến hành tạm giữ 6 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, lợi dụng thời gian dài công tác trong ngành y và am hiểu sâu cấu tạo xương - khớp, cũng như cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các thương tích gãy xương giá trị cao, Châu dựng lên một quy trình trục lợi bài bản, từ việc vận động mua bảo hiểm, tổ chức gây thương tích, đến hợp thức hóa hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt tiền của các công ty bảo hiểm.

Bản phim chụp XQ một số tổn thương xương do đối tượng tạo ra ẢNH: CACC

Đáng chú ý, Châu trực tiếp thực hiện hành vi tiêm thuốc mê rồi dùng kim tiêm, búa đinh để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt, vỡ xương tương tự các vụ tai nạn thật.

Khi tạo xong thương tích, Châu tiếp tục hướng dẫn các đối tượng dựng hiện trường giả như điện giật ngã, trượt chân ngã suối, nhằm hợp thức hóa bệnh án và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu chi trả bảo hiểm.

Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác gồm: Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh… để thực hiện hành vi trục lợi của mình. Đây đều là những người trực tiếp tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn của Châu và được Châu gây thương tích để hưởng lợi bất chính.

Các đối tượng liên quan trong vụ việc ẢNH: CACC

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá, thủ đoạn của Châu vừa tàn nhẫn, vô nhân tính, coi thường sức khỏe, tính mạng của người tham gia, vừa được tính toán kỹ để gây thương tích đúng vị trí có mức chi trả cao, khiến các công ty bảo hiểm khó phát hiện dấu hiệu gian dối.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng từ nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life… Riêng Công ty Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò từng đối tượng trong ổ nhóm trục lợi bảo hiểm này.