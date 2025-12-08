Chủ nhà Thái Lan quyết định táo bạo, đưa VĐV 12 tuổi rước đuốc SEA Games: Lễ khai mạc cực hay

Trước khi có mặt tại lễ khai mạc (9.12, tại sân Rajamangala, Bangkok), nghi thức rước đuốc đã đi qua các tỉnh của Thái Lan như Chonburi, Songkhla và Nakhon Si Thammarat. Theo giải thích của Ban tổ chức SEA Games 33, hành trình rước đuốc qua 4 tỉnh đăng cai có thể xem là câu chuyện nối dài giữa quá khứ, hiện tại và tương lai thể thao Thái Lan. Ngọn lửa đi qua hàng trăm km, được trao tay bởi gần 300 người, là phép ẩn dụ cho con đường dài mà mỗi VĐV phải trải qua để chạm đến vinh quang.

Đáng chú ý hơn, chặng cuối của hành trình rước đuốc sẽ có sự góp mặt của những VĐV danh tiếng của Thái Lan. Trong đó, 3 VĐV gồm Panipak Wongpattanakit, Somjit Jongjohor và Vareeraya Sukasem sẽ là những người giữ vai trò quan trọng, truyền tay nhau ngọn đuốc để thắp sáng đài lửa SEA Games 33.

Panipak Wongpattanakit - người vừa giành HCV Olympic 2024 sẽ là người thắp đuốc chính ẢNH: REUTERS

3 gương mặt nổi tiếng, đại diện cho 3 thế hệ của thể thao Thái Lan

Panipak Wongpattanakit được xem là niềm tự hào lớn nhất của thể thao Thái Lan trong hơn một thập kỷ qua. Nữ võ sĩ taekwondo đã giành 2 HCV Olympic (2020, 2024), từng nhiều lần đứng vị trí số một châu Á và mang hình ảnh người phụ nữ Thái Lan kiên cường ra đấu trường quốc tế. Việc Ban tổ chức Thái Lan lựa chọn Panipak Wongpattanakit là người thắp đuốc chính tại sân Rajamangala cho thấy họ muốn gửi gắm niềm tin và khát vọng chiến thắng vào những VĐV đang ở đỉnh cao phong độ.

Bên cạnh Panipak Wongpattanakit, Somjit Jongjohor mang đến nét riêng từ làng boxing. Ông là một trong những biểu tượng của thể thao Thái Lan, từng giành HCV Olympic 2008. Somjit Jongjohor chính là người mở đường đưa boxing Thái Lan đến với các chiến thắng lớn trên đấu trường thế giới. Sự có mặt của Somjit Jongjohor trong đoàn rước đuốc gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của boxing Thái Lan, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các thế hệ đi trước – những người đặt nền móng cho thể thao nước này.

SEA Games 33 trước giờ khai mạc Đặc nhiệm rà phá bom mìn xuất kích, thắt chặt an ninh Rajamangala

Tuy nhiên, hình ảnh gây chú ý nhất chính là Vareeraya Sukasem – VĐV mới 12 tuổi từng dự Olympic 2024. Sự xuất hiện của một VĐV nhí trong nghi thức trang trọng thường dành cho các huyền thoại được xem là quyết định táo bạo của Ban tổ chức SEA Games 33. Vareeraya Sukasem đại diện cho một thế hệ hoàn toàn mới, nơi các tài năng được phát hiện từ rất sớm và được đầu tư bài bản. Việc Vareeraya Sukasem tham gia rước đuốc không chỉ là lời khẳng định rằng thể thao Thái Lan đang chuẩn bị tương lai lâu dài, mà còn mang tính truyền cảm hứng rộng rãi đối với thiếu nhi và thanh thiếu niên trong khu vực.

Trang Khaosod nhấn mạnh: “Việc ngọn lửa được đưa qua tay một VĐV chỉ mới 12 tuổi là thông điệp rõ ràng nhất về mục tiêu phát triển thế hệ tiếp nối của Thái Lan. Hình ảnh một cô bé nâng cao ngọn đuốc cạnh những nhà vô địch Olympic cho thấy thể thao không chỉ được xây dựng từ thành tích hiện tại mà còn từ những giấc mơ đang lớn lên mỗi ngày”.

Vareeraya Sukasem từng góp mặt ở Olympic 2024 ẢNH: AFP

Trong khi đó, trang Thairath bày tỏ: “Trong khoảnh khắc cuối cùng khi đài lửa tại Rajamangala được thắp sáng, những huyền thoại Panipak hay Somjit đứng cạnh một tài năng nhí như Vareeraya Sukasem, tạo nên hình ảnh giàu cảm xúc về sự tiếp nối và đổi mới. SEA Games 33 vì thế không chỉ là ngày hội thể thao, mà còn là dịp để Thái Lan kể câu chuyện của riêng mình: tôn vinh những người đã làm rạng danh đất nước, đồng thời trao cơ hội cho thế hệ tiếp theo viết tiếp hành trình ấy”.