Đời sống Người sống quanh ta

Chủ nhà trọ ở TP.HCM với quy định 'đặc biệt' tổ chức trung thu cho trẻ em

Dương Lan
Dương Lan
05/10/2025 09:02 GMT+7

Khu nhà trọ do chị Nương quản lý nổi tiếng với những quy tắc đặc biệt khiến người thuê gắn bó lâu dài. Năm nay, chủ nhà trọ tổ chức vui trung thu cho trẻ em trong xóm.

Khu nhà trọ số 12 đường 20 khu phố 68, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM của bà Đặng Thị Xuân (65 tuổi) được nhiều người khen ngợi qua bài viết Chủ nhà trọ ở TP.HCM với quy định 'đặc biệt' khiến nhiều người thuê ở gần chục năm đăng tải trên Báo Thanh Niên.

Do tuổi cao, bà Xuân giao lại nhà trọ cho con gái là chị Nguyễn Thị Hồng Nương (40 tuổi) quản lý. Năm nay, chị Nương chung tay chuẩn bị tổ chức vui trung thu với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chủ nhà trọ với quy định đặc biệt ở TP.HCM làm điều đặc biệt dịp Trung thu - Ảnh 1.

Chị Nương hướng dẫn trẻ con trong khu trọ tập văn nghệ dịp trung thu

ẢNH: NVCC

Chị cùng mọi người chia kẹo bánh, phần thưởng thành từng gói nhỏ để trao quà cho các em. Chi phí thực hiện do chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm cùng chị quyên góp với mong muốn trẻ em trong xóm có một đêm trung thu vui vẻ, ý nghĩa. Chị cũng trực tiếp hướng dẫn, "đạo diễn" các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do chính trẻ em trong xóm trọ biểu diễn. Đây không phải là lần đầu tiên chị Nương cùng khu phố thực hiện các hoạt động ý nghĩa dành cho người thuê nhà.

Chủ nhà trọ với quy định đặc biệt ở TP.HCM làm điều đặc biệt dịp Trung thu - Ảnh 2.

Những phần quà được gói sẵn chờ trao cho các em đêm trung thu

ẢNH: NVCC

"Tết trung thu là tết thiếu nhi nên tôi muốn các con có khoảng thời gian vui chơi với nhau, vô tư và hạnh phúc. Trong đêm trung thu, các con sẽ nhận được tập viết, đồ chơi, bánh kẹo… với khoảng 300 phần quà. 2 tuần nay, cuối giờ chiều sau khi tan học, các con tập trung ở sân chơi của nhà trọ tập văn nghệ. Ba mẹ khi nghe tôi thông báo hoạt động này hưởng ứng nhiệt tình vì thực tế họ không có thời gian lo đêm trung thu cho các con", chị Nương bày tỏ.

Chủ nhà trọ với quy định đặc biệt ở TP.HCM làm điều đặc biệt dịp Trung thu - Ảnh 3.

Chị Nương vừa tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em

ẢNH: NVCC

Cách đây ít tháng, chị cũng kêu gọi, tổ chức sinh hoạt hè trong xóm với mong muốn trẻ em có chỗ vui chơi, có khoảng thời gian nghỉ hè đúng nghĩa.

Khu trọ có không gian vui chơi dành cho trẻ em và một trong những nguyên tắc đặc biệt của khu trọ này là: tất cả gia đình có con nhỏ đều phải cho con đi học. Nếu không, gia đình đó phải trả phòng, đến nơi khác thuê. Chủ trọ đưa ra quy định này vì muốn trẻ em được học hành đến nơi đến chốn. Bên cạnh đó, khu trọ cũng nổi tiếng với an ninh nghiêm ngặt, tuân thủ phòng cháy chữa cháy.

Xem thêm bình luận