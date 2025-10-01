Bánh trung thu '2 giảm' dành tặng bệnh nhi suy thận

Khi các sinh viên chia sẻ dự án này lên trang cá nhân, cư dân mạng đã động viên, khuyến khích, thậm chí có người còn chỉ thêm cách để hoàn thiện công thức bánh trung thu đặc biệt. Những chiếc bánh không chỉ là món quà mùa trung thu, mà còn chứa đựng tấm lòng sẻ chia, yêu thương của người trẻ dành cho những mảnh đời kém may mắn.

Ngọc Như lần đầu làm bánh trung thu tặng bệnh nhi suy thận Ảnh: Phạm Hữu

Không khí ấm áp trong phòng làm bánh

Sáng cuối tuần cuối tháng 9, trong căn phòng thơm lừng mùi bột và tiếng cười rộn rã ở P.Tân Định (TP.HCM), 10 sinh viên cùng các giảng viên Trường ĐH Hoa Sen tất bật làm bánh trung thu. Nguyên liệu đã được chuẩn bị từ sớm. Đúng 8 giờ 30, mọi người có mặt đầy đủ, cùng bắt tay vào làm bánh. Không phân chia công việc cụ thể, ai thích khâu nào thì chọn khâu đó.

Lưu Ngọc Như, sinh viên năm 2 của trường, có mặt từ sớm và được nhận xét là thành viên chăm chỉ nhất. Dù chưa từng làm bánh trung thu, Như học rất nhanh cách trộn bột, làm nhân đến đóng khuôn tạo hình. "Ban đầu tôi khá lóng ngóng, nhưng càng làm càng thấy vui. Dù bánh không đẹp bằng ngoài tiệm, nhưng tôi tin điều làm nên giá trị của chiếc bánh là tấm lòng của người làm ra nó", Như chia sẻ.

Sinh viên tặng quà và bánh trung thu cho mẹ của bệnh nhi suy thận Ảnh: Phạm Hữu

Sau nhiều giờ miệt mài, những mẻ bánh vàng óng, thơm lừng lần lượt ra lò. Ai nấy đều vui mừng khi nhìn thành quả nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao sắp được gửi đến tay các bệnh nhi. Sáng 30.9, nhóm sinh viên và giảng viên đã mang 300 chiếc bánh đến các bệnh viện để trao tận tay các bệnh nhi suy thận nhân dịp trung thu.

Mẻ bánh với công thức "đặc biệt"

Thạc sĩ Mai Quyết Thắng, Giám đốc chương trình Quan hệ công chúng Trường ĐH Hoa Sen, cho biết 300 chiếc bánh trung thu "đặc biệt" lần này được gửi tặng 60 bệnh nhi suy thận đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Thủ Đức và Bệnh viện quân y 7A.

Những chiếc bánh trung thu được làm với công thức đặc biệt Ảnh: Phạm Hữu

"Bánh được làm theo công thức riêng do bác sĩ chuyên khoa thận tư vấn: giảm đường, giảm muối, không chất bảo quản, không phụ gia. Tất cả đều hướng đến việc đảm bảo sức khỏe cho các bệnh nhi đang chạy thận", thầy Thắng nói. Ngoài bánh trung thu, mỗi bệnh nhi còn được nhận thêm phần quà là tiền mặt do các nhà hảo tâm đóng góp.

Theo thầy Thắng, hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh suy thận vốn ngày càng phổ biến, nhất là ở trẻ em. Thầy Thắng - người khởi xướng các hoạt động đồng hành cùng bệnh nhi suy thận, cho biết từ năm 2019 đến nay, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen là "lực lượng chính" rất năng nổ tham gia. Có năm, các sinh viên làm tới 10.000 chiếc bánh, nhưng năm nay quy mô thu gọn, tập trung vào đối tượng bệnh nhi suy thận để tạo chiều sâu cho hoạt động.

"Đây không chỉ là hoạt động cộng đồng ý nghĩa mà còn là một đề bài lớn trong học tập. Sinh viên được rèn kỹ năng quản lý dự án, lên ý tưởng, làm việc nhóm, vận động tài trợ, phối hợp với bác sĩ và nhà hảo tâm. Qua đó, các bạn không chỉ học kiến thức mà còn học làm người - sống nhân ái và biết sẻ chia", thầy Thắng bày tỏ.

Tiếp nối yêu thương

Không chỉ dừng lại ở việc làm bánh, nhóm sinh viên này còn thực hiện nhiều hoạt động đồng hành cùng bệnh nhi suy thận. Tháng 8 vừa rồi, nhóm tổ chức chương trình "Cùng bạn trẻ giữ thận khỏe", một chuyến dã ngoại đặc biệt dành cho các em nhỏ đang điều trị.

Các giảng viên và sinh viên chụp hình lưu niệm với cha mẹ của bệnh nhi suy thận Ảnh: Phạm Hữu

"Chúng tôi muốn các em có một ngày hè đúng nghĩa - không lấy máu, không chạy thận, chỉ có niềm vui, tiếng cười và những phút giây được làm trẻ thơ", thầy Thắng nói. Sau quá trình lên ý tưởng và vận động tài trợ, nhóm huy động được 50 triệu đồng, trong đó một nửa dùng để tổ chức chuyến đi, phần còn lại hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhi.

Những dự án tràn đầy nhân ái như thế đang được cộng đồng mạng ủng hộ, tiếp thêm động lực để người trẻ tin rằng mỗi việc làm tử tế, dù nhỏ bé, đều có thể mang đến niềm vui và hy vọng cho người khác.