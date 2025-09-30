Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta
6 năm thầm lặng giúp bệnh nhân ung thư theo cách đặc biệt

Phan Diệp
Phan Diệp
30/09/2025 10:14 GMT+7

Đoạn clip chia sẻ về 6 năm cắt tóc miễn phí cho những người hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư của anh Võ Ngọc Sơn (38 tuổi, ở TP.HCM) khiến cư dân mạng xúc động.

Khi trang Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) đăng clip về sự đồng hành với bệnh nhân ung thư theo một cách riêng của anh Sơn, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trong salon tóc khang trang mới mở hồi tháng 5 trên đường Hồng Lĩnh, P.Hòa Hưng (Q.10 cũ, TP.HCM), dịp cuối tuần có nhiều bạn trẻ đến để được anh Sơn cắt tóc.

"Em nuôi tóc dài được mấy năm rồi nhưng chưa biết cách nào để hiến tặng. Lần này em có dịp vào TP.HCM nên đến nhờ anh Sơn giúp em gửi tóc của mình làm điều ý nghĩa. Hy vọng một chút tóc của em sẽ dệt được mái tóc giả đẹp, giúp những chị em lấy lại sự tự tin, chiến thắng bệnh tật", Khánh Huyền (21 tuổi, quê ở Huế) chia sẻ.

Nhìn lại đã… 6 năm

Anh Sơn từng có thời gian làm nghề cắt tóc, sau đó chuyển hướng sang pha chế. Năm 2019, anh bắt đầu bình luận vào trang mạng xã hội của BCNV hướng dẫn mọi người cách cắt tóc tặng sao cho đúng chuẩn, rồi được mời làm quản trị viên của trang để tư vấn trực tuyến.

6 Năm thầm lặng của Võ Ngọc Sơn giúp bệnh nhân ung thư lấy lại sự tự tin - Ảnh 1.

Anh Sơn đo và cột tóc chặt bằng dây rút trước khi cắt

ẢNH: PHAN DIỆP

Thời điểm đó, BCNV chưa có nhiều tiệm tóc ở các tỉnh thành tham gia chương trình nên người tặng chủ yếu tự cắt ở nhà hoặc ra tiệm. Có nhiều người tóc dài, rất đẹp nhưng không biết cách cắt nên phần tóc đạt chuẩn để làm tóc giả rất ít. Chưa kể, khi cắt xong thì phần tóc còn trên đầu cũng bị lệch, quá ngắn rất khó sửa kiểu. Nhiều trường hợp ra tiệm, người thợ xịt nước để cắt tóc rồi không sấy khô kỹ, khi gửi tặng thì tóc đã bị ẩm mốc.

Phổ biến nhất là mọi người thường dùng dây thun để cột tóc nên dễ bị bung ra và rối. Anh Sơn hướng dẫn mọi người ngồi thẳng trước gương, chia tóc làm 2 lọn 2 bên, dùng dây rút cố định chặt rồi cắt. Độ dài tối thiểu của tóc tự nhiên là 25 cm, còn tóc nhuộm là 35 cm.

Vì muốn lấy được phần tóc hiến đạt chuẩn nhất cho mọi người, anh Sơn tranh thủ 2 ngày cuối tuần chạy xe máy khắp thành phố cắt tóc tận nơi. Khách quý của anh thường là sinh viên, mẹ bỉm sữa, phụ nữ mang thai, có người từng mắc ung thư được dùng tóc giả do BCNV tài trợ khi lành bệnh thì quay lại hiến tóc.

"Có nhiều bạn sinh viên ở ký túc xá, tôi không đến phòng được nên phải ngồi ngoài sân để cắt. Có nhiều hôm gió lớn, chờ đợi mãi 20 phút vẫn chưa cắt được. Việc đi lại mất thời gian nên 2 ngày cuối tuần tôi chỉ có thể trực tiếp cắt cho khoảng 5 - 6 người thôi", anh kể.

Từng bước đi thầm lặng mà ý nghĩa

Năm 2023, anh Sơn quyết định cải tạo phần gác mái của gia đình để làm nơi cắt tóc cố định. Anh trang bị 1 chiếc ghế, 1 cái gương và đồ nghề cơ bản, nhận lịch cắt tóc miễn phí vào cuối tuần. Nhiều người đặt lịch nhưng dẫn thêm người thân, bạn bè đến khiến thời gian kéo dài ra. Có nhiều hôm quá tải, hàng chục người phải ngồi chờ ở quán nước đầu đường gần nhà, khiến hàng xóm của anh rất bất ngờ.

6 Năm thầm lặng của Võ Ngọc Sơn giúp bệnh nhân ung thư lấy lại sự tự tin - Ảnh 2.

Anh Sơn cắt tóc miễn phí trên vỉa hè, trên gác mái và trong nhà kho của mình trước khi mở salon

ẢNH: NVCC

Cầu thang dẫn lên gác mái hẹp và dốc, các mẹ bầu đến nhà anh di chuyển khó khăn, nên 1 năm sau anh tiếp tục tận dụng nhà kho của gia đình để mở rộng tiệm cắt tóc với sự hỗ trợ của những người bạn. Khi việc hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư được lan tỏa nhiều hơn, nhà của anh Sơn lại… quá tải. Tiệm nhỏ không gắn máy lạnh nên khi thấy cả chục người ngồi chờ cắt tóc cộng thêm hơi nóng từ máy sấy, anh nghĩ đến việc mở salon lớn hơn để tiếp nối yêu thương.

"Bản thân tôi thấy may mắn vì được làm 2 nghề, nghề pha chế giúp tôi kiếm tiền trang trải cuộc sống, nghề cắt tóc là đam mê và chia sẻ với cộng đồng. Tôi không có nhiều tiền để làm thiện nguyện, nhưng tôi giúp được bằng cái nghề của mình nên cảm thấy rất tự hào", anh Sơn tâm sự.

Trước những đóng góp của anh Sơn, đại diện của BCNV chia sẻ: "Anh đã trở thành gương mặt tiêu biểu của Mạng lưới Salon Tóc Hồng, mở tiệm tóc chuyên nghiệp để tiếp nối sứ mệnh yêu thương. Hành trình của anh thầm lặng nhưng sâu sắc, kết nối những tấm lòng và gieo mầm hy vọng bằng đôi tay và trái tim nhân ái".

6 Năm thầm lặng của Võ Ngọc Sơn giúp bệnh nhân ung thư lấy lại sự tự tin - Ảnh 3.

cmt.jpg

Tin liên quan

Hiến tóc cho bệnh nhân ung thư: Mỗi búi tóc là một món quà của lòng nhân ái

Hiến tóc cho bệnh nhân ung thư: Mỗi búi tóc là một món quà của lòng nhân ái

Những búi tóc nhỏ bé được người hiến tóc gửi tặng bệnh nhân ung thư là món quà yêu thương, tiếp thêm nghị lực giúp họ vượt qua bệnh tật.

3 chị em gái cùng hiến tóc: 'Mong bệnh nhân ung thư tự tin chiến đấu'

Cô giáo khuyết tật vận động hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư

