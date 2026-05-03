Giải U.17 nữ châu Á 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 1.5 tại Trung Quốc, với 12 đội tham dự, cạnh tranh chức vô địch cùng 4 tấm vé góp mặt tại World Cup U.17 nữ. Ở bảng A, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam rơi vào nhóm đối thủ không dễ chịu khi phải so tài cùng chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Ngay ở lượt trận mở màn, đội tuyển U.17 nữ Trung Quốc đã khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu khi thắng đậm U.17 nữ Myanmar với tỷ số 6-0. Không chỉ là chiến thắng về mặt tỷ số, màn trình diễn của đội chủ nhà còn cho thấy sự vượt trội toàn diện về tổ chức lối chơi lẫn chất lượng cầu thủ.

Chủ nhà Trung Quốc Đối thủ tiếp theo của U.17 nữ Việt Nam mạnh cỡ nào

Với bề dày thành tích, Trung Quốc là một trong những đội bóng giàu kinh nghiệm nhất tại giải. Họ từng nhiều lần tiến sâu, trong đó có ngôi á quân, và duy trì sự ổn định đáng nể trong hơn 20 năm qua. Dù chưa chạm tay vào chức vô địch, việc thường xuyên góp mặt ở vòng bán kết cho thấy nền tảng đào tạo trẻ bài bản của bóng đá nữ nước này.

Trước Myanmar, U.17 nữ Trung Quốc sớm làm chủ thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt và tổ chức tấn công linh hoạt. Các bàn thắng đến từ nhiều phương án khác nhau, từ những pha phối hợp nhóm, đánh đầu cho tới dứt điểm từ xa, cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Điều này sẽ khiến các đối thủ tại bảng A, trong đó có U.17 nữ Việt Nam, phải đặc biệt dè chừng.

Không dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, đội chủ nhà còn nhận được sự tiếp sức lớn từ khán giả. Hơn 10.000 CĐV có mặt trên khán đài trong trận khai mạc là minh chứng cho sức hút của giải đấu, đồng thời tạo ra lợi thế tinh thần không nhỏ cho các cầu thủ trẻ Trung Quốc.