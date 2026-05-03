Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chủ nhà Trung Quốc: Đối thủ tiếp theo của U.17 nữ Việt Nam mạnh cỡ nào?
Video Thể thao

Chủ nhà Trung Quốc: Đối thủ tiếp theo của U.17 nữ Việt Nam mạnh cỡ nào?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
03/05/2026 09:02 GMT+7

Chiến thắng 6-0 của U.17 nữ Trung Quốc cho thấy đẳng cấp của chủ nhà, trong khi U.17 nữ Việt Nam cần nỗ lực tối đa nếu muốn tạo bất ngờ ở lượt trận tới.

Giải U.17 nữ châu Á 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 1.5 tại Trung Quốc, với 12 đội tham dự, cạnh tranh chức vô địch cùng 4 tấm vé góp mặt tại World Cup U.17 nữ. Ở bảng A, đội tuyển U.17 nữ Việt Nam rơi vào nhóm đối thủ không dễ chịu khi phải so tài cùng chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Ngay ở lượt trận mở màn, đội tuyển U.17 nữ Trung Quốc đã khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu khi thắng đậm U.17 nữ Myanmar với tỷ số 6-0. Không chỉ là chiến thắng về mặt tỷ số, màn trình diễn của đội chủ nhà còn cho thấy sự vượt trội toàn diện về tổ chức lối chơi lẫn chất lượng cầu thủ.

Chủ nhà Trung Quốc Đối thủ tiếp theo của U.17 nữ Việt Nam mạnh cỡ nào

Với bề dày thành tích, Trung Quốc là một trong những đội bóng giàu kinh nghiệm nhất tại giải. Họ từng nhiều lần tiến sâu, trong đó có ngôi á quân, và duy trì sự ổn định đáng nể trong hơn 20 năm qua. Dù chưa chạm tay vào chức vô địch, việc thường xuyên góp mặt ở vòng bán kết cho thấy nền tảng đào tạo trẻ bài bản của bóng đá nữ nước này.

Trước Myanmar, U.17 nữ Trung Quốc sớm làm chủ thế trận nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt và tổ chức tấn công linh hoạt. Các bàn thắng đến từ nhiều phương án khác nhau, từ những pha phối hợp nhóm, đánh đầu cho tới dứt điểm từ xa, cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Điều này sẽ khiến các đối thủ tại bảng A, trong đó có U.17 nữ Việt Nam, phải đặc biệt dè chừng.

Không dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, đội chủ nhà còn nhận được sự tiếp sức lớn từ khán giả. Hơn 10.000 CĐV có mặt trên khán đài trong trận khai mạc là minh chứng cho sức hút của giải đấu, đồng thời tạo ra lợi thế tinh thần không nhỏ cho các cầu thủ trẻ Trung Quốc.

Tin liên quan

Arsenal thắng đậm Fulham, nới khoảng cách với Manchester City trong cuộc đua vô địch

Arsenal thắng đậm Fulham, nới khoảng cách với Manchester City trong cuộc đua vô địch

Arsenal tận dụng tốt lợi thế sân nhà để vượt qua Fulham 3-0, qua đó tạm nới rộng khoảng cách với Manchester City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm Thanh niên TP.HCM 6-0, vững vàng ngôi đầu

Highlight Trường Tươi Đồng Nai 6-0 CLB Thanh niên TP.HCM: Không thể cản bước

Khám phá thêm chủ đề

U.17 nữ Việt Nam u.17 nữ trung quốc U.17 nữ Châu Á 2026 chủ nhà trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận