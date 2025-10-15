Chủ nhân hit triệu view 'Người âm phủ' nói gì khi bị gọi là 'rapper ăn may'?

Minh chứng cho điều đó, mới đây, OSAD đã chính thức phát hành album phòng thu đầu tay mang tên O_O gồm 15 ca khúc, kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc onionn. - người đứng sau nhiều bản hit của Mono, Thể Thiên... sau Người âm phủ

Chia sẻ về tựa đề đĩa nhạc, Osad cho biết mình muốn gợi nhắc đến ký ức của thế hệ 9X khi biểu tượng này gợi nhớ đến biểu cảm ngạc nhiên trong ứng dụng chat. Đồng thời, ngạc nhiên cũng là cảm giác mà nam nghệ sĩ mong muốn khán giả đón nhận về sự thay đổi trong âm nhạc của mình. Bên cạnh đó, 2 chữ "O" cũng là chữ cái đầu tiên của 2 nghệ sĩ onionn. và OSAD.

OSAD cho biết bản thân từng đặt ra tiêu chuẩn khiến sáng tạo của mình bị bó buộc ẢNH: NSCC

Chủ đề album đi theo hành trình trưởng thành của OSAD, với nửa đầu là những quan sát xung quanh, có chút bất cần của tuổi trẻ; phần sau sẽ là hành trình đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật này với những chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống.

OSAD cho biết: "Tôi và anh onionn gặp nhau hằng ngày, chia sẻ mọi ý tưởng để hiểu được góc nhìn của người kia trong âm nhạc, sau đó chúng tôi mới phối hợp hai góc nhìn để làm ra sản phẩm hoàn chỉnh. Album này giống như một chuyến đi, khi đi tới đoạn đường này thì chúng tôi có được một bài hát, xong rồi tiếp tục đi xem phía trước có gì".

Về chất liệu, O_O có đa dạng màu sắc, từ house, hip-hop, EDM đến Vinahouse hay cả dân gian Việt Nam. Bộ đôi đã thử nghiệm và kết hợp nhịp nhàng các âm thanh hiện đại, thời thượng với nhạc cụ truyền thống.

Ở album mới hợp tác cùng onionn., OSAD chia sẻ mình đã làm nhạc thoải mái và biết cách "mặc kệ" ẢNH: NSCC

Nam rapper mong rằng "album này có thể truyền thông điệp tới mọi người rằng đôi khi, chúng ta cảm thấy mình không có gì đặc biệt và không có gì hơn so với người khác, nhưng đừng để điều đó kìm chân mình lại".

Nói về danh xưng "rapper ăn may", OSAD cho biết: "Trước đây, tôi bị áp lực và lo lắng, sợ những lời nhận xét từ người khác. Tôi đã từng để ý rất nhiều xem mọi người nói gì về âm nhạc của tôi, cảm thấy như thế nào khi nghe nhạc tôi làm. Chính điều đó khiến âm nhạc của tôi bị gò bó và tự giới hạn bản thân. Tôi hay đặt ra tiêu chuẩn rằng mình phải làm nhạc tuân theo quy luật này, xu hướng kia...". Nhưng "đến album này, tôi suy nghĩ thoáng hơn, làm nhạc thoải mái và biết cách 'mặc kệ'. Trong quá trình làm nghề và trưởng thành, tôi nhận ra khi mình nhìn mọi thứ theo góc độ nghệ thuật thì không có gì là sai hay đúng, đơn giản là cảm xúc của mình như thế nào và khán giả đón nhận nó ra sao thôi".