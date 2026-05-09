Đi ngoài phân đen nhiều ngày, người đàn ông bất ngờ phát hiện xuất huyết tiêu hóa

Khai thác bệnh sử anh B. cho biết mấy ngày trước anh vẫn sinh hoạt bình thường, không thấy đau bụng hay mệt gì. Chỉ có điều đi ngoài thấy phân đen hơn bình thường. Ban đầu cũng nghĩ do ăn uống, anh không định đi khám nhưng người nhà thấy lạ nên thúc đi kiểm tra cho chắc.

Tại Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ (TP.HCM), sau khi được tiếp nhận và thăm khám ban đầu, anh được chỉ định thực hiện nội soi tiêu hóa. Kết quả nội soi ghi nhận anh đang có một ổ loét mặt trước hành tá tràng đang chảy máu rỉ rả và còn thêm một ổ loét khác tại hang vị. Đồng thời, xét nghiệm còn cho thấy anh bị nhiễm vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) - một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm loét dạ dày - tá tràng.

Hình ảnh nội soi ghi nhận ổ loét hành tá tràng đang chảy máu - nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa ở bệnh nhân ẢNH: V.M

Ngay trong quá trình nội soi, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp cầm máu tại vị trí tổn thương. Kết quả xét nghiệm công thức máu cho thấy anh đã có tình trạng mất máu đáng kể, dù hầu như không có biểu hiện triệu chứng rõ ràng. Sau đó, anh được chỉ định nhập viện điều trị và theo dõi sát. Việc xử trí kịp thời đã giúp tình trạng sức khỏe của anh được kiểm soát.

Ngày 9.5, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Vũ Minh Phát, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ, cho biết điều đáng lo ngại là có những trường hợp xuất huyết tiêu hóa có thể diễn tiến âm thầm, từ từ. Người bệnh không để ý triệu chứng rõ ràng cho đến khi lượng máu mất đi đã nhiều. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ biến chứng nặng hơn là hoàn toàn có thể xảy ra.

"Điều đáng lo ngại là có những trường hợp xuất huyết tiêu hóa có thể diễn tiến âm thầm, từ từ. Người bệnh không để ý triệu chứng rõ ràng cho đến khi lượng máu mất đi đã nhiều. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ biến chứng nặng hơn là hoàn toàn có thể xảy ra", bác sĩ Phát chia sẻ.