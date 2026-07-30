Chủ quan với vết bầm trên đùi vì xe máy đè, người phụ nữ suýt mất mạng

Ngày 30.7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (chi nhánh Sài Gòn) cho biết vừa cứu sống bệnh nhân T.Y.V (45 tuổi) bị viêm cân mạc hoại tử sau một chấn thương với vết bầm tưởng chừng như rất nhẹ.

Khoảng 1 tháng trước, bà V. bị xe máy đè lên vùng đùi phải, gây đau và sưng nề. Nghĩ chỉ bị chấn thương phần mềm, bà tự chườm lạnh tại nhà. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng dữ dội, vùng đùi sưng to, căng cứng nhưng bà vẫn chủ quan.

Đến ngày thứ 6 sau tai nạn, bà đột ngột lừ đừ, mệt lả, gần như không còn tỉnh táo. Gia đình đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng. Lúc này, mặt trong đùi phải xuất hiện mảng bầm tím lớn kèm nhiều bóng nước lan từ vùng bẹn xuống đùi.

Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm cân mạc hoại tử vùng bẹn - đùi phải, một dạng nhiễm trùng mô mềm tối cấp có tốc độ phá hủy mô rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời.

Nữ bệnh nhân (thứ 3 từ trái qua) hồi phục sau 1 tháng điều trị và chụp ảnh lưu niệm cùng các y bác sĩ trước lúc xuất viện ẢNH: BVCC

Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động cấp cứu. Tại Trung tâm Cấp cứu - hồi sức, bệnh nhân được an thần, đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết áp, lọc máu liên tục để hỗ trợ các cơ quan bị suy giảm chức năng và sử dụng kháng sinh phổ rộng kiểm soát nhiễm trùng.

Đồng thời, các bác sĩ Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình tiến hành phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử ngay khi huyết động tạm ổn định. Trong quá trình điều trị, người bệnh trải qua 4 lần cắt lọc mô hoại tử, kết hợp theo dõi sát và chăm sóc tích cực nhằm ngăn nhiễm trùng lan rộng.

Có thời điểm, bà V. liên tục rơi vào tình trạng nguy kịch, buộc ê kíp phải vừa hồi sức tích cực, vừa cân nhắc thời điểm thích hợp cho từng cuộc phẫu thuật.

Nhờ sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, tình trạng người bệnh dần cải thiện. Sau khi cai máy thở, chức năng các cơ quan hồi phục và nhiễm trùng được kiểm soát, ê kíp tiếp tục thực hiện ca ghép da lần thứ 5 để che phủ vùng khuyết hổng sau cắt lọc mô hoại tử, giúp vết thương liền tốt và phục hồi chức năng vận động.

Từ một vết bầm nhỏ, nhưng bà V. phải trải qua hơn 1 tháng điều trị. Bà V. hiện đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện.

Theo bác sĩ CKII Trần Thanh Định, Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, viêm cân mạc hoại tử là bệnh hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, thuộc nhóm cấp cứu ngoại khoa tối khẩn, có tỷ lệ tử vong cao. Bệnh có thể xuất hiện sau những chấn thương tưởng như rất nhẹ, nhất là khi có tụ máu, dập nát mô hoặc vết thương bị nhiễm trùng.