Chủ tịch nước chúc tết bộ đội biên phòng và công nhân lao động Đắk Lắk

Tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá Đắk Lắk là tỉnh có vị trí rất đặc biệt về an ninh, quốc phòng. Do đó, lực lượng biên phòng cần thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm, dự báo tình hình để giải quyết phù hợp, hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy tinh thần, hình ảnh đẹp của những chiến sĩ quân hàm xanh, tăng gia sản xuất, hỗ trợ bà con vùng biên giới phát triển kinh tế, văn hóa, thắt chặt tình quân dân…

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng 7 phần quà cho 7 đồn biên phòng đóng trên 2 huyện biên giới của tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, để hỗ trợ người dân vui xuân, đón tết, đơn vị đã phối hợp các xã biên giới tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, tặng 1.006 suất quà, gói hơn 3.000 bánh chưng; khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 400 người dân, với tổng kinh phí hơn 1,2 tỉ đồng.





Tiếp đó, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm, chúc tết hàng trăm công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk.

Tại đây, Chủ tịch nước đánh giá cao sự điều hành, quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong công tác công đoàn, hỗ trợ người lao động. Đồng thời, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các cấp chính quyền tích cực quan tâm hơn nữa để bà con trên địa bàn đều được vui xuân, đón tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tại buổi gặp mặt, chúc tết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng) cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột và một số huyện lân cận.

Theo kế hoạch, chiều nay 15.1, Chủ tịch nước tiếp tục thăm, tặng quà một số gia đình chính sách và lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TX.Buôn Hồ và H.Krông Búk (Đắk Lắk).