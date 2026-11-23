Đây là đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại lễ công bố quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, diễn ra sáng 23.11.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ TP.HCM luôn giữ vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế là đầu tàu động lực có sức hút và sức lan tỏa ở cả vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị ẢNH: NHẬT THỊNH

Bản quy hoạch tổng thể đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết 09 ngày 19.5.2026.

Nghị quyết đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM trở thành đô thị công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước và là nơi hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2050, TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, hấp dẫn, bền vững, ngang tầm với các đô thị trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội thăm hỏi các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: NHẬT THỊNH

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận đất nước ta có 3 điểm nghẽn lớn gồm thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Về điểm nghẽn thể chế, Quốc hội đã tập trung tháo gỡ trong nhiều nhiệm kỳ qua. Đến nay, điểm nghẽn thể chế cơ bản được tháo gỡ, vấn đề quan trọng là tổ chức thực thi.

"Quy hoạch phải thật sự đi vào cuộc sống. Mà muốn đi vào cuộc sống thì khâu quyết định là tổ chức thực hiện. Thực hiện như thế nào, ở đâu, ai làm, làm lúc nào xong để có một cái sản phẩm cho nhân dân thụ hưởng. Đây là vấn đề hết sức quan trọng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quy hoạch phải hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai hiệu quả quy hoạch tổng thể, Chủ tịch Quốc hội lưu ý TP.HCM cần quan tâm phổ biến nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để thống nhất cao về nhận thức và hành động. Song song đó, phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, HĐND TP.HCM và các xã, phường cũng như sự giám sát của người dân.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thu hút tối đa nguồn lực tham gia đầu tư phát triển, khẩn trương rà điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với quy hoạch TP.HCM và quy hoạch vùng Đông Nam bộ.

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu tham quan triển lãm trưng bày quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm ẢNH: NHẬT THỊNH

Về thể chế, Chủ tịch Quốc hội lưu ý TP.HCM cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, đặc biệt là luật Phát triển đô thị để tạo đột phá trong huy động nguồn lực. Trọng tâm là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

"Quan trọng hơn hết là phát triển các khu đô thị mới sáng, xanh, sạch, đẹp, nhà ở cho người dân. Đây là yếu tố quyết định của thành phố hơn 10 triệu dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

TP.HCM sẽ trưng bày triển lãm quy hoạch trong 1 tháng để người dân tham quan, tìm hiểu ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong mối quan hệ liên kết vùng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. TP.HCM cũng cần chủ động giải pháp căn cơ ứng phó biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng Đảng bộ thực sự đoàn kết trong sạch, vững mạnh và trách nhiệm cao…

"Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TP.HCM bứt phá, phát triển xứng tầm", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.