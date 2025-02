Chủ tịch tỉnh Kiên Giang: Phải thay đổi tư duy, cách làm trong xử lý công việc

Ngày 7.2, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND Kiên Giang chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng đầu tiên năm 2025 và việc phát triển trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ngày 7.2 ẢNH: CTV

Theo báo cáo, kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang trong tháng 1 có nhiều khởi sắc, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng hơn 11%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12,4% và xuất khẩu tăng 11,6% so cùng kỳ.

Cũng trong tháng 1, khách du lịch đến Kiên Giang ước đạt hơn 879.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước hơn 126.000 lượt, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.904 tỉ đồng. Người dân có hoàn cảnh khó khăn; gia đình chính sách được chăm lo vui xuân, đón tết vui tươi, đầm ấm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Khách quốc tế chuẩn bị xuống tàu cao tốc tham quan Phú Quốc ẢNH; TRẦN NGỌC

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các ngành, địa phương trong tỉnh phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể điều hành tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 10,02%. Trong đó, trong tháng 2 phải hoàn thành chương trình công tác cụ thể gửi về Văn phòng UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn thành đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và kiện toàn, bố trí đội ngũ cán bộ sau sắp xếp theo đúng lộ trình. Chủ động rà soát công việc, có giải pháp hoàn thành nhanh các công việc, nhất là các công việc còn tồn đọng, kéo dài. Xử lý dứt điểm các dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư công, thi công các công trình trọng điểm.

Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn mùa khô; kiềm chế tai nạn giao thông; tập trung thu ngân sách và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Đảo Hòn Sơn, H.Kiên Hải, Kiên Giang đang phát huy thế mạnh về du lịch biển ẢNH: TRẦN NGỌC

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhắc nhở, các sở ngành và địa phương trong tỉnh cần thay đổi tư duy, cách làm trong giải quyết thủ tục hành chính, xử lý công việc nhằm tạo ra động lực phát triển; tăng cường kiểm tra, rà soát công việc, làm rõ nguyên nhân vướng mắc chậm trễ, tập trung phối hợp cùng giải quyết tốt công việc.