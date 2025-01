Kiên Giang đặt mục tiêu thu hút 10,65 triệu lượt du khách trong năm 2025

Ngày 9.1, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang (KITRA) tổng kết nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2024; triển khai công tác xúc tiến năm 2025.

Thông tin tại hội nghị cho biết, năm 2024, KITRA đã tổ chức 35 hoạt động xúc tiến đầu tư, góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch của tỉnh; kết nối thương thảo hợp đồng và kết nối tiêu thụ cho 339 doanh nghiệp với các đối tác trong và ngoài nước; các doanh nghiệp của tỉnh đã ký 68 bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước trên các lĩnh vực thương mại, du lịch…

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang, tặng giấy khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác xúc tiến, đầu tư tỉnh Kiên Giang ẢNH: TRẦN NGỌC

Năm 2024, Kiên Giang đón trên 9,8 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch (vượt 7,2% kế hoạch, tăng 15,6% so với năm 2023). Trong đó, khách quốc tế ước hơn 978.000 lượt, vượt 43,9% kế hoạch, tăng 70,7% so với năm 2023. Tổng thu ngành du lịch đạt khoảng 25.141 tỉ đồng, vượt 25,7% kế hoạch, tăng 43,8% so với năm 2023.





Khách quốc tế đến Kiên Giang tham quan, du lịch vào dịp Tết dương lịch 2025 ẢNH: TRẦN NGỌC

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc KITRA cho hay, trong năm 2025, trung tâm sẽ tổ chức 40 hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; trong đó 4 hoạt động xúc tiến nước ngoài. Tổ chức đón đoàn famtrip khoảng 30 phóng viên, nhà báo quốc tế đến Phú Quốc, Hà Tiên - Kiên Lương, Rạch Giá - Kiên Hải để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Kiên Giang. Tổ chức và tham gia hội nghị kết nối du lịch trong và ngoài tỉnh và tổ chức tuần du lịch Phú Quốc, tuần lễ ẩm thực Hà Tiên năm 2025…

Trong năm 2025, Kiên Giang đặt mục tiêu thu hút 10,65 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 1,1 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch đạt 28.000 tỉ đồng.