Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói về 'những hạt giống quý' của thành phố

Sáng 1.1.2022, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2021. Đến dự chương trình có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM, nguyên Bí thư Thành đoàn TP.HCM…

Trước làn sóng dịch Covid-19 thứ tư, bên cạnh những khó khăn, mất mát, chúng ta đã nhìn thấy sự đoàn kết, đồng lòng, sẻ chia trao cho nhau những tình cảm đáng trân trọng, cảm nhận được những hy sinh của các lực lượng tuyến đầu. Và trong đó có sự đóng góp không ngừng nghỉ của các gương công dân trẻ là bác sĩ chuyên khoa I Hà Hiếu Trung, UV.BCH Đoàn Sở Y tế Bí thư Đoàn Cơ sở Bệnh viện Ung bướu; bác sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh, Bí thư Đoàn, bác sĩ điều trị Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM; Trung úy Phan Đình Linh, Cảnh sát khu vực, Bí thư Chi đoàn Công an Phường 1, Quận 5 và Hoa hậu H’Hen Niê.

Trong tiến trình phát triển của Thành phố, việc đổi mới tư duy, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng một Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình đóng vai trò vô cùng quan trọng mà trong đó con người là trọng tâm. Trong đó có sự góp sức của các gương công dân trẻ có chung một niềm đam nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài nghiên cứu đóng góp tích cực cho xã hội. Là PGS.TS Lê Minh Triết, Trưởng khoa Toán - Ứng dụng, Viện trưởng Viện khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Trường ĐH Sài Gòn; TS Đoàn Lê Hoàng Tân, Phó giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong những người trẻ đầy khát vọng, kiên trì theo đuổi ước mơ được tuyên dương có em Nguyễn Võ Ngọc Giàu, học sinh lớp 8, Liên đội phó Liên đội Trường THCS Hà Huy Tập, Q. Bình Thạnh; Trần Đặng Văn Tài, sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức; Nguyễn Hồng Trúc Vi, Diễn viên xiếc Nhà hát nghệ thuật Phương Nam; Hồ Văn Ý, vận động viên, CLB Thái Sơn Nam.





Trong nhóm đổi mới, sáng tạo, xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố có những gương công dân trẻ tiêu biểu được tuyên dương là Trung úy Lê Hảo, Bí thư chi đoàn, Chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TP.HCM; Thượng úy Huỳnh Nguyễn Phương Thúy, cán bộ Đội 6 phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đoàn viên Chi Đoàn Phòng Cảnh sát điều tra Thành phố về ma túy, Công an TP.HCM; Huỳnh Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Chi Đoàn 2, Cán bộ kỹ thuật Đội Quản lý lưới điện, Công ty Điện lực Hóc Môn, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM; Châu Minh Hiền, chuyên viên phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sơ Nội vụ TP.HCM.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, khẳng định đồng bào thành phố không bao giờ quên màu áo Blouse trắng của các y, bác sĩ trẻ ở tuyến đầu chống dịch. Hình ảnh những cán bộ Đoàn, công chức, viên chức cần mẫn chăm lo an sinh xã hội và hỗ trợ công tác y tế…Những doanh nhân trẻ nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi cho ra đời nhiều sản phẩm dịch vụ mới. Những văn nghệ sĩ trẻ đem tài năng của mình lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng; nhưng chiến sĩ lực lượng vũ trang vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…Và nhiều tấm gương, cống hiến thầm lặng khác của tuổi trẻ thành phố trong đại dịch vừa qua.

“Mang trong mình hoài bão, ước mơ, khát khao được cống hiến nhiều hơn cho tổ quốc và nhân dân. Đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố luôn thể hiện rõ tinh thần xung phong, bản lĩnh vượt qua khó khăn, sáng tạo trong lao động, học tập…Nổi bật nhất là 14 gương công dân trẻ tiêu biểu của thành phố được tuyên dương hôm nay. Đây thực sự là những hạt giống quý, những bông hoa đẹp trong vườn hoa thế hệ trẻ thành phố”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Ông Phan Văn Mãi cũng chia sẻ: “Các gương công dân trẻ tiêu biểu hôm nay, tuổi đời nhiều nhất cũng chỉ 35 tuổi, có em mới 14 tuổi đang tràn đầy sức trẻ và nhiều triển vọng. Các bạn đã có những đóng góp tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó, có những tấm gương đã ghi dấu ấn và để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc giữa những tháng ngày chiến đấu dũng cảm với dịch Covid-19. Lãnh đạo Thành phố xin trân trọng ghi nhận và tuyên dương những thành tích có ý nghĩa xã hội sâu sắc của các bạn”.

Thông qua chương trình, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng gửi gắm đến thế hệ trẻ của thành phố: “Tương lai của đất nước cũng như tương lai của Thành phố cũng thuộc về thanh thiếu nhi. Thế hệ trẻ thành phố cần ghi nhớ lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi Nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà. Tuổi trẻ luôn tiên phong gánh vác trọng trách, công dân trẻ tiêu biểu lại càng phải gương mẫu”.