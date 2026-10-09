Chủ tiệm hoa quả bị lừa chuyển khoản 677 lần, trong suốt 3 năm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Lẫy (52 tuổi, trú tại P.Vĩnh Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phạm Thị Lẫy ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ án xuất phát từ đơn tố giác của bà Đ.T.T (39 tuổi), chủ một cửa hàng kinh doanh hoa quả, tạp hóa trên địa bàn tỉnh.

Kết quả xác minh cho thấy, quá trình bán hàng, bà T. cho khách thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trong số này, bị can Lẫy là mối quen, thường xuyên lui tới mua hàng về bán lẻ.

Do lượng khách đông, bà T. tạo điều kiện để bị can Lẫy lấy hàng trước, thanh toán sau, chỉ cần chụp ảnh giao dịch chuyển tiền thành công, gửi qua tin nhắn là được.

Tuy nhiên, lợi dụng lòng tin của chủ tiệm hoa quả, bị can Lẫy khi chuyển tiền thanh toán đã cố ý nhập sai một ký tự trong số tài khoản bà T.

Giao dịch trên hệ thống ban đầu hiển thị trạng thái chuyển tiền thành công, sau đó do sai thông tin tài khoản nên ngân hàng hoàn trả số tiền về tài khoản của bị can.

Tiếp đó, bị can chụp lại hình ảnh giao dịch thể hiện đã chuyển tiền thành công và gửi cho bà T. nhằm tạo niềm tin tiền hàng đã được thanh toán.

Cuối tháng 11.2025, bị can Lẫy tiếp tục mua hàng với tổng trị giá hơn 6 triệu đồng, tiếp tục sử dụng thủ đoạn cũ để vờ thanh toán.

Lần này, bà T. kiểm tra tài khoản không thấy tiền được chuyển đến, kiểm tra hình ảnh giao dịch mà bị can Lẫy gửi thì phát hiện số tài khoản người thụ hưởng bị sai.

Chủ tiệm hoa quả tiếp tục kiểm tra lại các hình ảnh giao dịch mà bị can Lẫy đã gửi trước đây và nhận thấy số tài khoản thụ hưởng đều không chính xác, nên trình báo công an.

Cơ quan điều tra xác định từ tháng 8.2022 đến tháng 11.2025, bị can Lẫy thực hiện 677 lần dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của bà T., với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.