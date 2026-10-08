Lừa đảo đặt phòng khách sạn ngày càng tinh vi

Trong 9 tháng năm 2026, VN đón gần 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; khách nội địa ước đạt khoảng 126 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 873.000 tỉ đồng. Quy mô thị trường ngày càng lớn kéo theo hàng triệu nhu cầu tìm kiếm khách sạn, săn phòng giá tốt, đặt dịch vụ qua website, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Nhưng trong dòng giao dịch khổng lồ ấy, những chiếc "bẫy" đặt phòng cũng xuất hiện ngày càng dày đặc.

Fanpage giả mạo khách sạn ngày càng khó phân biệt với trang thật ẢNH: LN TẠO BẰNG AI

Fanpage giả ngày càng giống thật

Sáng 7.10, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Võ Thị Ly Sa, Trợ lý giám đốc kinh doanh khách sạn Colline Đà Lạt, nhắc lại thời điểm khách sạn "khủng hoảng" vì tình trạng mạo danh khách sạn diễn biến nhức nhối trên các trang mạng. Chỉ trong khoảng hai tháng từ tháng 10 đến tháng 12.2024, khách sạn này ghi nhận khoảng 50 trường hợp liên quan đến các vụ lừa đảo, giả mạo. Các thông tin, giao dịch do khách cung cấp sau đó được khách sạn tổng hợp, gửi Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ xác minh, điều tra. Có trường hợp nạn nhân bị thiệt hại tới khoảng 92 triệu đồng. Ban đầu, người này chỉ chuyển một khoản tiền để đặt phòng, sau đó đối tượng liên tục báo giao dịch chưa đúng, sai thông tin hoặc chưa được xác nhận rồi yêu cầu chuyển lại. Sau khoảng 5 lần thực hiện theo hướng dẫn, tổng số tiền khách đã chuyển lên đến hàng chục triệu đồng.

"Khách sạn phải liên tục đăng bài cảnh báo. Hiện nay khách hàng đã nhận diện tốt hơn nên số vụ giảm đáng kể, nhưng thủ đoạn của các trang giả mạo lại ngày càng tinh vi hơn", bà Sa kể.

Trước đây, dấu hiệu lừa đảo thường khá dễ nhận biết, chẳng hạn fanpage sơ sài, ít bài viết, tên tài khoản lạ hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thì giờ một trang giả có thể được xây dựng gần như hoàn chỉnh. Các đối tượng sao chép hình ảnh, video, nội dung khuyến mãi của khách sạn thật, đăng bài thường xuyên, thậm chí bỏ tiền chạy quảng cáo để tiếp cận khách hàng. Khi người dùng tìm tên khách sạn trên Facebook, trang giả hoàn toàn có thể xuất hiện nổi bật, có lượng người theo dõi hoặc tương tác lớn, khiến khách khó phân biệt bằng mắt thường.

Fanpage chính thức của Colline Đà Lạt công khai thông tin minh bạch của trang để du khách kiểm tra, phân biệt với các tài khoản giả mạo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Nguyễn Cao Danh, Giám đốc Công ty TNHH Delta Booking Vietnam (đại lý du lịch bán buôn (B2B), chuyên cung cấp các combo khách sạn và dịch vụ du lịch trong và ngoài nước), thừa nhận đây chính là thay đổi khiến lừa đảo đặt phòng trở nên nguy hiểm hơn. "Có những fanpage giả được làm rất giống trang thật, họ sao chép toàn bộ hình ảnh, bài đăng của khách sạn rồi chạy quảng cáo. Nếu nhìn dưới góc độ một người tiêu dùng bình thường sẽ rất khó biết đâu là trang thật, đâu là trang giả. Thậm chí có trang giả còn có nhiều lượt theo dõi hơn trang chính thức", ông nói.

Một thủ đoạn mới được các khách sạn ghi nhận là đối tượng lừa đảo đã sử dụng cả số tài khoản mà khách sạn từng dùng trong quá khứ để tạo lòng tin. Tất nhiên, số tiền chuyển sẽ không thành công, sau đó các đối tượng lừa đảo sẽ thông báo rằng giao dịch "sai nội dung", "sai thông tin"… cần thực hiện lại hoặc chuyển sang tài khoản khác. Lúc này, tiền sẽ về túi của nhóm lừa đảo. Thực tế từ các vụ lừa đảo đặt phòng cho thấy, mức giá "khó tin" vẫn là mồi nhử rất hiệu quả để dụ dỗ các nạn nhân. Các trang giả có thể chào bán cả những hạng phòng cao cấp chỉ với hơn 1 triệu đồng/đêm, sau đó tiếp tục giảm thêm 15 - 20% nếu thanh toán toàn bộ, kèm theo buffet ăn sáng, xe đưa đón từ TP.HCM lên Đà Lạt hay nhiều quyền lợi khác. "Khách sạn có thể có khuyến mãi, tặng bữa ăn hoặc những quyền lợi nhất định nhưng rất khó có chuyện một mức giá đã thấp hơn nhiều so với bình thường lại tiếp tục được cộng dồn hàng loạt ưu đãi", đại diện khách sạn 4 sao Colline Đà Lạt bác bỏ sự tồn tại của các hình thức ưu đãi này.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty CP Du lịch quốc tế Vina Group, khẳng định giá rẻ bất thường là một trong những dấu hiệu dễ nhận diện nhất. Nếu phòng đang bán phổ biến 2 - 3 triệu đồng nhưng fanpage chỉ chào khoảng một nửa, rồi tiếp tục giảm thêm nếu khách "chốt ngay" thì người mua cần thận trọng. Đáng chú ý, chiếc bẫy có thể không dừng ở tiền cọc. Sau khi khách chuyển tiền, đối tượng có thể viện lý do hoàn tiền, cần xác minh giao dịch hoặc xử lý lỗi để gửi đường link, mã QR, từ đó tìm cách chiếm thông tin tài khoản ngân hàng và số tiền lớn hơn. Booking.com cũng từng cảnh báo ngành du lịch ngày càng hấp dẫn tội phạm mạng; AI có thể khiến thủ đoạn tinh vi hơn, từ cơ sở lưu trú giả đến việc chiếm quyền tài khoản đối tác qua phishing (giả mạo) để thực hiện giao dịch gian lận hoặc truy cập trái phép dữ liệu khách hàng.

Trước khi chuyển tiền, khách nên gọi tới hotline trên website chính thức của cơ sở lưu trú để xác nhận ẢNH: LÊ NAM

Tạo thêm lớp kiểm chứng trước khi chuyển tiền

Trong cuộc đua giữa thủ đoạn lừa đảo và khả năng nhận diện của người dùng, giải pháp quan trọng nhất hiện nay là tạo thêm nhiều lớp kiểm chứng thay vì đặt toàn bộ niềm tin vào một fanpage. Bằng kinh nghiệm thực tế, đại diện khách sạn Colline Đà Lạt lưu ý, một cách đơn giản để xem đâu là trang giả mạo là kiểm tra lịch sử fanpage. Trang chính thức thường có tên gọi, lịch sử hoạt động tương đối ổn định. Trong khi nhiều trang giả trước đó từng là shop bán hàng hoặc kinh doanh lĩnh vực khác rồi đổi tên thành khách sạn, resort.

Tuy nhiên, kiểm tra fanpage mới chỉ là lớp đầu tiên; trước khi chuyển tiền, du khách nên gọi tới hotline trên website chính thức để xác nhận booking, mức giá và tài khoản nhận tiền. Nếu cần có thể yêu cầu xác nhận qua email chính thức hoặc cổng thanh toán của doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, nhiều khách sạn, đặc biệt các chuỗi lớn, đa phần hạn chế việc hoàn tất toàn bộ quy trình đặt và thanh toán chỉ qua Facebook. Vì vậy, những fanpage liên tục thúc giục khách chuyển khoản, gửi "phiếu xác nhận" rồi yêu cầu thanh toán ngay để giữ giá là dấu hiệu cần thận trọng.

TS Trần Tường Huy, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch xã hội, nói thẳng, lừa đảo đặt phòng trực tuyến gia tăng không chỉ do thủ đoạn công nghệ ngày càng tinh vi mà còn từ tâm lý ham giá rẻ, thiếu kiểm chứng của du khách và sự phân tán trong quản lý các kênh bán phòng. Vì vậy, các cơ sở lưu trú phải chuẩn hóa, công khai kênh đặt phòng và tài khoản thanh toán chính thức; các OTA tăng cường xác thực đối tác, giám sát giao dịch và cảnh báo rủi ro. Cơ quan quản lý cũng cần có cơ chế phối hợp nhanh giữa ngành du lịch, công an, ngân hàng và nền tảng công nghệ để phát hiện, ngăn chặn và xử lý gian lận.