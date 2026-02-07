Chủ trọ ở TP.HCM nấu cơm tất niên đãi người thuê, lì xì mỗi phòng 500.000 đồng

Khu trọ số 12, đường 20, phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) của bà Đặng Thị Xuân (65 tuổi) được nhiều người biết đến bài viết Chủ nhà trọ ở TP.HCM với quy định 'đặc biệt', khiến nhiều người thuê ở gần chục năm đăng trên Thanh Niên. Do tuổi cao, chủ trọ giao lại nhà trọ cho con gái là chị Nguyễn Thị Hồng Nương (41 tuổi) quản lý. Sáng 6.2, chị Nương đi chợ mua thịt, bánh tét cùng các nguyên liệu khác nấu bữa cơm tất niên đãi người thuê vào những ngày cuối năm.

Mọi người trong xóm chung tay nấu bữa cơm tất niên cuối năm ẢNH: NVCC

Sau khi mua được nguyên liệu, cả xóm cùng nhau tập trung tại nhà trọ chế biến với không khí rộn ràng, đông vui. Người sơ chế thực phẩm, người nấu nướng, người bày biện bàn ghế. Cả xóm đoàn kết như đại gia đình, tiếng cười nói xen lẫn hương thơm của các món ăn quen thuộc.

Ai nấy đều nhiệt tình tham gia, có thêm kỷ niệm dịp cuối năm ẢNH: NVCC

Bữa cơm không cầu kỳ, nhưng đủ đầy với bánh chưng, thịt kho, dưa món, canh khổ qua… Chị Nương tổ chức bữa cơm tất niên khoảng 10 mâm, người thuê chỉ cần sắp xếp thời gian đến chung vui, không phải đóng góp bất cứ khoản nào. Năm nay, dãy trọ chị Nương quản lý có khoảng 150 người ở lại đón tết vì điều kiện kinh tế không cho phép về quê. Để người thuê không còn cảm giác cô đơn, chị Nương tổ chức bữa cơm tất niên thân mật này.

Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể ở phường Bình Hưng Hòa cũng đồng hành cùng chị Nương để tổ chức bữa cơm cuối năm cho mọi người. Mỗi phòng nhận được 500.000 đồng tiền lì xì từ chủ trọ, có thêm chút tiền trang trải dịp tết.

Bà Xuân (ngoài cùng bên trái) tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia cùng người thuê ẢNH: NVCC

"Tôi mong mọi người luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua những khó khăn, trở ngại khi xa quê mưu sinh. Tôi cũng hy vọng người thuê luôn nỗ lực làm việc, để mỗi năm đều khấm khá hơn năm trước, có điều kiện chăm lo tốt hơn cho gia đình và bản thân", chị Nương nói.

Chị Trương Thị Cẩm Nhung (37 tuổi, quê ở Cần Thơ) cho biết đã thuê phòng trọ của chị Nương suốt 5 năm và luôn cảm nhận được sự ấm cúng, gần gũi từ những bữa cơm chung dịp cuối năm. Làm nghề may gia công tại nhà, chị không có thưởng tết, thu nhập lại bấp bênh. Năm nay mức thu nhập của chị còn thấp hơn so với những năm trước.

Không khí vui vẻ tại xóm trọ dịp cuối năm ẢNH: NVCC

"Nhận 500.000 đồng tiền lì xì từ chủ trọ, tôi vui mừng và hạnh phúc, trước giờ đi thuê phòng trọ hiếm nơi nào quan tâm nhiều như. Năm nay, khoảng ngày 27 tháng chạp tôi sẽ sắp xếp công việc, về quê đón tết với gia đình", chị Nhung chia sẻ.

Bà Võ Thị Hồng (60 tuổi) bày tỏ: "Tôi cùng con gái thuê phòng trọ chỗ chị Nương nhiều năm nay. Con gái làm công nhân còn tôi tuổi đã cao nên ở nhà phụ con cơm nước và nhận đồ gia công về làm tại nhà. chủ trọ không chỉ quan tâm đời sống sinh hoạt mà còn thường xuyên giới thiệu mối làm việc để có thêm thu nhập. Đặc biệt trong bối cảnh công việc bấp bênh sự hỗ trợ ấy càng trở nên đáng quý".

Chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở phường Bình Hưng Hòa cũng tham gia cùng người dân ở xóm trọ ẢNH: NVCC