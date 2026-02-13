Chủ vườn hoa cây cảnh Hạ Long méo mặt vì ế ẩm

Chỉ còn ít ngày nữa là đến tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng tại các phường trung tâm như Hạ Long, Bãi Cháy, Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh), không khí mua bán hoa cây cảnh năm nay khá trầm lắng. Trên nhiều tuyến đường vốn tấp nập dịp cận tết, các gian hàng bày đào, mai, quất, lan… vẫn còn thưa khách.

Giao thừa đã cận kề nhưng hàng nghìn chậu hoa đã nở rực rỡ, ế ẩm tại chợ hoa xuân P.Hồng Gai ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Tại chợ hoa xuân P.Hồng Gai bên vịnh Hạ Long, đây là nơi sầm uất nhất nhất tỉnh Quảng Ninh dịp này. Nơi đây lúc nào cũng nườm nượp khách rao vào tuy nhiên, hàng trăm gốc đào, mai được đưa về từ sớm nhưng lượng người hỏi mua giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều chủ vườn cho biết, năm nay nhuận một tháng nên hoa đào, mai nở sớm, khó "hãm" đúng dịp. Không ít cây đã bung nụ, nở rộ trước tết cả chục ngày, khiến người chơi e ngại.

"Đào nở sớm quá thì qua tết là tàn, khách không mặn mà. Những cây đẹp, giá cao gần như đứng im", anh Nguyễn Văn Trung tiểu thương chợ hoa xuân P.Hồng Gai chia sẻ. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với mai vàng và một số dòng hoa cao cấp, giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Mai vàng nở vung, cánh hoa bắt đầu rụng lả tả ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bên cạnh yếu tố thời tiết và năm nhuận, sức mua giảm còn đến từ bối cảnh kinh tế khó khăn. Nhiều người dân thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các khoản thiết yếu thay vì bỏ tiền lớn mua cây cảnh đắt tiền. Những chậu đào, mai có giá vài triệu đồng trở lên được cho là "khó ra hàng" hơn hẳn so với các loại cây nhỏ, giá mềm.

Một số tiểu thương cho biết, năm nay khách chủ yếu hỏi thuê đào hay vì mua đứt. Cùng lắm người dân mua cây đào có giá trên dưới 1 triệu đồng, hiếm người bạo tay mua đào vài triệu đồng như trước.

Các chậu hoa mini, bonsai nhỏ gọn, giá dưới 1 triệu đồng có lượng tiêu thụ tốt hơn. Trong khi đó, những cây thế lớn, tạo dáng cầu kỳ, từng là điểm nhấn trong sân nhà, biệt thự dịp tết, nay phải giảm giá hoặc chấp nhận bán sát vốn.

Nhiều người đi ngắm hoa đông hơn là mua sắm ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Nhiều điểm bán hoa mở muộn hơn mọi năm, quy mô cũng thu hẹp. Một số nhà vườn từ các địa phương lân cận cho biết đã cân nhắc kỹ trước khi đưa hàng về trung tâm vì lo ngại tồn đọng.

Dù vậy, các tiểu thương vẫn hy vọng những ngày sát tết sức mua sẽ cải thiện khi nhu cầu trang trí nhà cửa tăng lên. "Chỉ mong từ 27 - 29 tháng Chạp khách đông hơn, bán được phần nào đỡ vốn", chị Lê Phương, tiểu thương chợ hoa xuân P.Hạ Long chia sẻ.

Hoa nở bung tiểu thương đứng ngồi không yên ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Giữa sắc đào hồng, mai vàng rực rỡ, bức tranh thị trường hoa cây cảnh dịp tết ế ẩm năm nay cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen chi tiêu của người dân. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, những chậu hoa nhỏ xinh, giá vừa túi tiền có lẽ được chuộng hơn, thay cho những cây cảnh tiền triệu từng được săn đón mỗi độ xuân về.