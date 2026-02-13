Mai cổ thụ giá nửa tỉ đồng xuống phố Đà Nẵng, chợ Tiên Sơn nhộn nhịp xuyên đêm

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong những ngày cận tết, khu vực khuôn viên Cung thể thao Tiên Sơn đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những tâm hồn yêu hoa. Các gian hàng tại đây mang đến sự đa dạng khó cưỡng từ những chậu mai bon sai nhỏ gọn cho căn hộ chung cư đến những gốc mai cổ thụ "siêu phẩm".

Mai năm nay được đánh giá là được mùa nhờ thời tiết thuận lợi. Cánh hoa dày, sắc vàng tươi tắn, nụ hoa trĩu cành hứa hẹn sẽ nở rộ đúng vào mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ.

Cây mai cổ thụ được rao bán với giá nửa tỉ đồng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại chợ mai năm nay chính là phân khúc mai cổ thụ. Anh Đặng Văn Vinh (trú phường Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng) đã khiến nhiều người trầm trồ khi trưng bày những gốc mai có giá trị lên đến nửa tỉ đồng.

"Có gốc khoảng 500 triệu đồng, đây là những cây nhiều năm tuổi, thân xù xì, rễ nổi, dáng thế cực đẹp. Dù phân khúc này khá kén khách nhưng với những người chơi mai lâu năm, chỉ cần gặp được cây có duyên là họ sẵn sàng chi tiền", ông Vinh chia sẻ.

Bên cạnh những "siêu phẩm" đắt giá, thị trường mai bình dân cũng vô cùng sôi động.

Anh Nguyễn Đức Tài (phường Hòa Xuân) cho biết, các gốc mai nhỏ với mức giá vừa phải đang "cháy hàng" vì phù hợp với không gian nhà phố. Hiện tại, anh chủ yếu tập trung tư vấn cho khách mua các gốc mai cỡ lớn để trưng bày tại sân vườn hoặc sảnh cơ quan.

Không chỉ có người bán, người mua cũng mang đến những kỳ vọng riêng. "Năm nào tôi cũng đến Tiên Sơn vì ở đây tập trung nhiều nhà vườn, dễ so sánh giá và dáng cây. Năm nay, tôi chọn một cây tán vừa, quan trọng là hoa nở đúng độ để chơi suốt mấy ngày tết", chị Lê Thị Hồng (phường Thanh Khê) chia sẻ kinh nghiệm.

Với anh Trần Minh Quân (phường Cẩm Lệ), tiêu chí chọn mai không nhất thiết phải là cây quá lớn. "Quan trọng là dáng thế hài hòa và hoa nở đều. Nhìn sắc vàng của hoa mai trong nhà là thấy tết về rộn ràng rồi", anh Quân chia sẻ.

Càng về chiều tối, không khí tại chợ mai Tiên Sơn càng thêm náo nhiệt. Tiếng cười nói, tiếng mặc cả hòa cùng ánh đèn lung linh tạo nên một bức tranh xuân đặc trưng của "thành phố đáng sống". Các nhà vườn kỳ vọng từ nay đến sát tết, sức mua sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu chưng mai đón xuân của người dân Đà Nẵng bước vào cao điểm, góp phần làm nên một mùa mai rực rỡ, ấm áp.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được về những gốc mai cổ thụ ở TP.Đà Nẵng:

Những gốc mai cổ thụ trình làng giữa phố Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều người chụp ảnh bên gốc mai cổ thụ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những cây mai vàng khoe sắc ngay giữa trung tâm "thành phố đáng sống" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gốc cây mai cổ thụ được rao bán với giá nửa tỉ đồng đang chờ khách đến hỏi mua ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một cây mai với thế đẹp được đưa đến khu vực khuôn viên Cung thể thao Tiên Sơn để rao bán cho người dân chơi tết ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh Đặng Văn Vinh bên cây mai của mình ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gốc mai cổ thụ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một chủ vườn đang chăm sóc cho những cây mai của mình ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Năm nay thời tiết thuận lợi giúp mai nở đều, cánh dày ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những cây mai vàng với thế "độc lạ" trình làng tại khu vực khuôn viên Cung thể thao Tiên Sơn ẢNH: MẠNH CƯỜNG



