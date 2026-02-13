Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Mai cổ thụ giá nửa tỉ đồng xuống phố Đà Nẵng, chợ Tiên Sơn nhộn nhịp xuyên đêm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/02/2026 06:00 GMT+7

Cận tết, chợ mai tại khuôn viên Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) nhộn nhịp từ sáng đến khuya. Nổi bật là những gốc mai cổ thụ được rao bán giá nửa tỉ đồng, thu hút người chơi mai đến xem và hỏi mua.

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong những ngày cận tết, khu vực khuôn viên Cung thể thao Tiên Sơn đã trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những tâm hồn yêu hoa. Các gian hàng tại đây mang đến sự đa dạng khó cưỡng từ những chậu mai bon sai nhỏ gọn cho căn hộ chung cư đến những gốc mai cổ thụ "siêu phẩm".

Mai năm nay được đánh giá là được mùa nhờ thời tiết thuận lợi. Cánh hoa dày, sắc vàng tươi tắn, nụ hoa trĩu cành hứa hẹn sẽ nở rộ đúng vào mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ.

Gốc mai cổ thụ nửa tỉ đồng xuống phố, người mua kẻ bán nhộn nhịp xuyên đêm- Ảnh 1.

Cây mai cổ thụ được rao bán với giá nửa tỉ đồng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại chợ mai năm nay chính là phân khúc mai cổ thụ. Anh Đặng Văn Vinh (trú phường Điện Bàn Đông, TP.Đà Nẵng) đã khiến nhiều người trầm trồ khi trưng bày những gốc mai có giá trị lên đến nửa tỉ đồng.

"Có gốc khoảng 500 triệu đồng, đây là những cây nhiều năm tuổi, thân xù xì, rễ nổi, dáng thế cực đẹp. Dù phân khúc này khá kén khách nhưng với những người chơi mai lâu năm, chỉ cần gặp được cây có duyên là họ sẵn sàng chi tiền", ông Vinh chia sẻ.

Bên cạnh những "siêu phẩm" đắt giá, thị trường mai bình dân cũng vô cùng sôi động.

Anh Nguyễn Đức Tài (phường Hòa Xuân) cho biết, các gốc mai nhỏ với mức giá vừa phải đang "cháy hàng" vì phù hợp với không gian nhà phố. Hiện tại, anh chủ yếu tập trung tư vấn cho khách mua các gốc mai cỡ lớn để trưng bày tại sân vườn hoặc sảnh cơ quan.

Không chỉ có người bán, người mua cũng mang đến những kỳ vọng riêng. "Năm nào tôi cũng đến Tiên Sơn vì ở đây tập trung nhiều nhà vườn, dễ so sánh giá và dáng cây. Năm nay, tôi chọn một cây tán vừa, quan trọng là hoa nở đúng độ để chơi suốt mấy ngày tết", chị Lê Thị Hồng (phường Thanh Khê) chia sẻ kinh nghiệm.

Với anh Trần Minh Quân (phường Cẩm Lệ), tiêu chí chọn mai không nhất thiết phải là cây quá lớn. "Quan trọng là dáng thế hài hòa và hoa nở đều. Nhìn sắc vàng của hoa mai trong nhà là thấy tết về rộn ràng rồi", anh Quân chia sẻ.

Càng về chiều tối, không khí tại chợ mai Tiên Sơn càng thêm náo nhiệt. Tiếng cười nói, tiếng mặc cả hòa cùng ánh đèn lung linh tạo nên một bức tranh xuân đặc trưng của "thành phố đáng sống". Các nhà vườn kỳ vọng từ nay đến sát tết, sức mua sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu chưng mai đón xuân của người dân Đà Nẵng bước vào cao điểm, góp phần làm nên một mùa mai rực rỡ, ấm áp.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được về những gốc mai cổ thụ ở TP.Đà Nẵng:

Gốc mai cổ thụ nửa tỉ đồng xuống phố, người mua kẻ bán nhộn nhịp xuyên đêm- Ảnh 2.

Những gốc mai cổ thụ trình làng giữa phố Đà Nẵng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gốc mai cổ thụ nửa tỉ đồng xuống phố, người mua kẻ bán nhộn nhịp xuyên đêm- Ảnh 3.

Nhiều người chụp ảnh bên gốc mai cổ thụ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gốc mai cổ thụ nửa tỉ đồng xuống phố, người mua kẻ bán nhộn nhịp xuyên đêm- Ảnh 4.

Những cây mai vàng khoe sắc ngay giữa trung tâm "thành phố đáng sống"

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gốc mai cổ thụ nửa tỉ đồng xuống phố, người mua kẻ bán nhộn nhịp xuyên đêm- Ảnh 5.

Gốc cây mai cổ thụ được rao bán với giá nửa tỉ đồng đang chờ khách đến hỏi mua

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gốc mai cổ thụ nửa tỉ đồng xuống phố, người mua kẻ bán nhộn nhịp xuyên đêm- Ảnh 6.

Một cây mai với thế đẹp được đưa đến khu vực khuôn viên Cung thể thao Tiên Sơn để rao bán cho người dân chơi tết

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gốc mai cổ thụ nửa tỉ đồng xuống phố, người mua kẻ bán nhộn nhịp xuyên đêm- Ảnh 7.

Anh Đặng Văn Vinh bên cây mai của mình

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gốc mai cổ thụ nửa tỉ đồng xuống phố, người mua kẻ bán nhộn nhịp xuyên đêm- Ảnh 8.

Gốc mai cổ thụ

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gốc mai cổ thụ nửa tỉ đồng xuống phố, người mua kẻ bán nhộn nhịp xuyên đêm- Ảnh 9.

Một chủ vườn đang chăm sóc cho những cây mai của mình

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gốc mai cổ thụ nửa tỉ đồng xuống phố, người mua kẻ bán nhộn nhịp xuyên đêm- Ảnh 10.

Năm nay thời tiết thuận lợi giúp mai nở đều, cánh dày

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Gốc mai cổ thụ nửa tỉ đồng xuống phố, người mua kẻ bán nhộn nhịp xuyên đêm- Ảnh 11.

Những cây mai vàng với thế "độc lạ" trình làng tại khu vực khuôn viên Cung thể thao Tiên Sơn

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Tin liên quan

Tác phẩm mai vàng rao bán gần 800 triệu ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tác phẩm mai vàng rao bán gần 800 triệu ở Hà Nội có gì đặc biệt?

19 cây mai vàng được sắp đặt tài tình trên một thân gỗ sao đen khổng lồ đang là tác phẩm thu hút nhiều sự chú ý tại thị trường cây cảnh tết ở thủ đô Hà Nội.

Cây mai vàng hơn 70 năm tuổi được 'hét giá' 3,5 tỉ đồng: Chủ khẳng định độc nhất vô nhị

Độc đáo đường hoa mai vàng Bình Lợi rực rỡ chào xuân Bính Ngọ 2026

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mai cổ thụ chợ mai Tiên Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận