Chùa cổ Long Phước: Nơi lưu giữ tinh hoa võ học Việt Nam

Chùa trăm tuổi giữa cánh đồng xanh

Cách phố biển Quy Nhơn khoảng 15 km, chùa cổ Long Phước nằm yên bình giữa cánh đồng lúa xanh mướt ở thôn Tân Thuận, xã Tuy Phước (trước đây thuộc H.Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Không gian rộng mở, được bao quanh bởi những cánh đồng mênh mông, thơm ngát mùi lúa khiến ai đến đây đều thấy lòng lắng lại. Khuôn viên chùa hài hòa giữa cây xanh, các công trình kiến trúc cổ kính và những khóm hoa rực rỡ, vừa bình dị, vừa trang nghiêm.

Chùa cổ Long Phước nằm giữa cánh đồng lúa tạo nên khung cảnh yên bình ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai, chùa Long Phước được xây dựng từ năm 1802. Trải qua hơn 220 năm lịch sử, chùa nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, thanh tịnh vốn có. Xung quanh chùa, nhiều pho tượng Phật uy nghiêm được sắp đặt khéo léo, tạo nên không gian vừa tĩnh lặng vừa gần gũi với đời sống người dân địa phương.

Chùa chia thành nhiều khu vực. Chánh điện, lầu gác chuông trống, tổ đường thờ các vị trụ trì và chư tăng đã viên tịch, hai dãy nhà đông - tây đường cho sinh hoạt chư tăng, ngọn tháp đa bảo 9 tầng và đặc biệt là võ đường nằm bên dưới tán cây cổ thụ, nơi lưu giữ truyền thống võ học lâu đời.

Mạch nguồn võ cổ truyền Việt Nam

Điều làm nên danh tiếng của chùa cổ Long Phước chính là truyền thống võ học lâu đời. Từ xưa, chư tăng luyện tập võ để rèn sức khỏe và giữ gìn các bài võ cổ truyền. Đến năm 1986, chùa thành lập Câu lạc bộ (CLB) Võ cổ truyền, mở lớp dạy võ miễn phí cho người dân trong vùng.

Trải qua hơn 220 năm, chùa Long Phước đã nhiều lần trùng tu những vẫn giữ được nét bình dị, mộc mạc vốn có ẢNH: ĐỨC NHẬT

Võ sư Nguyễn Thanh Viện, huấn luyện viên CLB Võ cổ truyền chùa Long Phước, cho biết: "Hiện CLB Võ cổ truyền của chùa có 5 võ sư và đang tổ chức truyền dạy cho khoảng 30 võ sinh. Ngoài những bài võ bí truyền, chúng tôi còn lưu giữ và truyền dạy cách sử dụng 18 môn binh khí. Việc dạy miễn phí không chỉ lan tỏa niềm đam mê mà còn chọn ra những hạt giống triển vọng cho đội tuyển thi đấu của tỉnh".

Qua nhiều năm, lò võ chùa Long Phước đã sản sinh hàng trăm võ sư, trong đó nhiều người trở thành những cái tên nổi tiếng trong giới võ thuật như Nguyễn Ðức Thắng với bài U linh thương, Nguyễn Văn Cảnh với bài Tru hồn kiếm, Võ Văn Tính với bài Chấn lôi âm tiên, Trần Duy Linh với bài Lôi long đao… Ngoài ra, còn nhiều võ sư khác từng học võ ở chùa, đã mở võ đường riêng và tiếp nối nhiệm vụ lan tỏa niềm đam mê võ cổ truyền cho giới trẻ.

CLB Võ cổ truyền chùa Long Phước mở nhiều lớp dạy võ miễn phí cho người dân địa phương ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thời còn trẻ, võ sư Trần Duy Linh (Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, nay thuộc tỉnh Gia Lai) đã đoạt hàng loạt huy chương vàng trong các giải đấu, góp phần đưa vẻ đẹp võ cổ truyền Việt Nam, đặc biệt là võ cổ truyền Tây Sơn - Bình Định, đến gần công chúng trong và ngoài nước.

Với uy tín và kinh nghiệm, ông được giao trọng trách huấn luyện, biểu diễn cùng hàng trăm vận động viên, diễn viên trong các kỳ Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức tại Bình Định (cũ). Không dừng lại ở đó, ông còn tham gia dàn dựng và luyện tập các tiết mục võ thuật biểu diễn cho những sự kiện lớn như lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, cũng như nhiều chương trình võ cổ truyền Bình Định khác.

Chùa Long Phước còn lưu giữ và truyền dạy cách sử dụng 18 môn binh khí ẢNH: ĐỨC NHẬT

Võ sư Nguyễn Văn Cảnh, hiện công tác tại Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá võ cổ truyền Việt Nam ra tầm quốc tế. Hằng năm, vào mùa hè, ông thường được mời sang Pháp, Thụy Sỹ để hướng dẫn chuyên môn cho các võ sư, huấn luyện viên và võ sinh môn phái Sơn Long Quyền Thuật, giúp lan tỏa tinh hoa võ Việt đến bạn bè quốc tế.

Qua các lớp võ, CLB Võ cổ truyền chùa Long Phước đã chọn được nhiều võ sinh tiềm năng cho Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo võ sư Trần Duy Linh, chùa Long Phước là một trong những cái nôi đào tạo nhiều võ sĩ, võ sư, trong đó nhiều người sau này trở thành huấn luyện viên, tham gia công tác huấn luyện tại Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định.

"Chùa Long Phước cũng là nơi cung cấp lực lượng vận động viên chủ chốt cho đội tuyển võ cổ truyền tỉnh. Những võ sĩ này đã đóng góp không ít thành tích cho võ thuật địa phương. Có thể khẳng định, CLB Võ thuật chùa Long Phước là một trong những mạch võ đặc trưng, quan trọng nhất của tỉnh", võ sư Trần Duy Linh nhấn mạnh. (còn tiếp)