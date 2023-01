Chùa gửi trước giấy mời, kéo dài ngày làm lễ để tránh quá tải

Không còn tình trạng hàng ngàn người tràn xuống đường trước cổng chùa Phúc Khánh như những năm trước. Thế nhưng, số lượng tham gia lễ cầu bình an và dâng sao giải hạn tại chùa Phúc Khánh ở Q.Đống Đa, TP.Hà Nội năm nay cũng khá đông. Tối 29.1.2023 (tức mùng 8 tháng giêng) hàng trăm người dân đã có mặt tại chùa.

Tối 29.1.2023 (tức mùng 8 tháng giêng) hàng trăm người dân đã có mặt tại chùa Phúc Khánh (Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) để làm lễ cầu bình an và dâng sao giải hạn

Để hạn chế việc người dân chen lấn, ngồi tràn ra ngoài đường, nhà chùa đã quyết định làm lễ giải hạn từ mùng 8 cho đến hết tháng giêng.

"Nhà chùa có giấy mời, ai vào ngày nào thì đi ngày đấy. Tôi vào ngày mùng 8 nên tôi đi vào ngày mùng 8. Tôi đến đây làm lễ cầu an cho cả nhà được mọi sự bình an, một năm mới an khang thịnh vượng, cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, con cái khỏe mạnh, gia đình khỏe mạnh, được làm ăn suôn sẻ, trôi chảy, được vạn sự như ý, vạn sự cát tường", bà Nguyễn Thị Hà, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết.

"Vì chùa có tổ chức làm lễ vào các ngày như mùng 8, ngày 15, 18 âm lịch nên tình trạng đông đúc như mọi năm đã được giảm tối đa. Mọi năm mình phải xếp hàng từ 17 giờ chiều mà 19 giờ thầy mới bắt đầu làm lễ, ngồi tràn hết cả ra ngoài đường rất đông, gây ùn tắc giao thông nữa", chị Vũ Trang Nhung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội chia sẻ.

Để hạn chế việc người dân chen lấn, ngồi tràn ra ngoài đường, nhà chùa đã quyết định làm lễ giải hạn từ mùng 8 cho đến hết tháng giêng

Trước giờ làm lễ một tiếng, trong khuôn viên chùa đã chật kín người ngồi chờ. Phía ngoài đường Tây Sơn, lực lượng công an phường Đống Đa phối hợp cùng bảo vệ dân phố tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ. Ngay từ 16 giờ, người dân đã tới chùa để đăng ký làm lễ giải hạn, ghi sớ và chọn chỗ cho gia đình.

Theo nhiều người, việc đăng ký dâng sao giải hạn không có mức giá nhất định, mỗi gia đình có thể đóng góp tùy tâm vào hòm công đức của nhà chùa. Người dân được nhà chùa phát miễn phí ghế ngồi, chiếu, sách kinh Phật khi tới tham dự lễ cầu an.

Phía ngoài đường Tây Sơn, lực lượng công an phường Đống Đa phối hợp cùng bảo vệ dân phố tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ

Đúng 19 giờ, sư thầy bắt đầu tụng kinh làm lễ, hàng trăm phật tử và du khách đứng chắp tay hành lễ, cầu mong cho một năm mới bình an, thuận buồm xuôi gió.