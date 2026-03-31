Chúa Nguyễn Ánh xây mộ danh tướng Châu Văn Tiếp ở đâu?

Không chỉ là một ngôi mộ bình thường, phần mộ của danh tướng Châu Văn Tiếp từng được chúa Nguyễn Ánh cho xây dựng quy mô lớn và đặc biệt cử cả lính đến canh giữ. Điều này khiến nhiều người tò mò: ngôi mộ ấy hiện nằm ở đâu và vì sao lại được hậu đãi đến vậy?

Từ thủ lĩnh dân binh đến trụ cột của chúa Nguyễn Ánh

Tướng Châu Văn Tiếp nguyên quán tại phủ Quy Nhơn (Bình Định cũ), sau đó chuyển vào sinh sống tại vùng Phú Yên. Tuổi thơ của ông gắn liền với cảnh nghèo khó, phải đi chăn trâu thuê và không có điều kiện học hành như nhiều người khác. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh gian khó ấy đã hun đúc nên ý chí kiên cường và nghị lực phi thường của ông.

Mộ danh tướng Châu Văn Tiếp được xây dựng từ năm 1788 ẢNH: NGUYỄN LONG

Tương truyền, khi còn nhỏ, tướng Châu Văn Tiếp thường gom gạch đá dựng một am nhỏ để thờ thần linh, gửi gắm ước mơ hiển đạt trong tương lai. Hình ảnh cậu bé chăn trâu dùng que vạch chữ trên đất hoặc trên lưng trâu để tự học đã trở thành biểu tượng cho tinh thần vượt khó và lòng ham học đáng kính.

Câu nói "Đại phú do thiên, tiểu phú do cần" mà ông từng nhắc đến không chỉ phản ánh niềm tin vào thiên mệnh mà còn thể hiện rõ ý chí tự lực, tự cường - phẩm chất xuyên suốt cuộc đời ông.

Trước khi bước vào con đường binh nghiệp, tướng Châu Văn Tiếp từng mưu sinh bằng nghề buôn ngựa. Nhờ công việc này, ông có cơ hội đi nhiều nơi, đặc biệt là vùng thượng du, qua đó kết giao với nhiều hào kiệt và tích lũy kinh nghiệm về địa hình cũng như con người - những yếu tố sau này trở thành lợi thế lớn trong hoạt động quân sự.

Năm 1771, phong trào Tây Sơn bùng nổ, tình hình các vùng như Phú Yên trở nên hỗn loạn. Trước cảnh loạn lạc, cướp bóc, tướng Châu Văn Tiếp đã đứng ra tập hợp lực lượng, lập đội dân quân để bảo vệ dân làng. Nhờ uy tín và tài năng, lực lượng của ông nhanh chóng phát triển, kiểm soát một vùng rộng lớn ở miền núi.

Danh tướng Châu Văn Tiếp được thờ phụng tại đình Hắc Long ẢNH: NGUYỄN LONG

Đây chính là bước ngoặt quan trọng, đưa ông từ một người dân bình thường trở thành thủ lĩnh quân sự, đặt nền móng cho sự nghiệp lẫy lừng về sau.

Trong bối cảnh Nguyễn Ánh liên tục bị quân Tây Sơn truy đuổi, Châu Văn Tiếp nổi lên như một trong những tướng lĩnh trung thành và hiệu quả nhất. Năm 1780, ông được triệu vào Gia Định, giữ chức Khâm sai Đô đốc Chưởng cơ và được phong tước Quận công.

Hai năm sau, khi chúa Nguyễn Ánh phải chạy ra đảo Phú Quốc, chính tướng Châu Văn Tiếp giương cao cờ "Lương sơn tá quốc", điều động lực lượng tiếp ứng. Nhờ những chiến dịch phản công hiệu quả, ông đã góp phần giành lại Gia Định và rước Nguyễn Ánh trở về.

Không chỉ giỏi chiến trận, ông còn thể hiện năng lực tổ chức và điều phối lực lượng trong những thời điểm khó khăn nhất, trở thành một trụ cột không thể thiếu trong bộ máy quân sự của Nguyễn Ánh.

Năm 1784, ông được phong làm Bình Tây Đại đô đốc, chỉ huy liên quân Xiêm – Nguyễn tiến đánh quân Tây Sơn. Trong trận chiến ác liệt tại sông Mang Thít, ông trực tiếp xông pha trận mạc.

Theo truyền thuyết, ông nhảy sang thuyền của tướng Tây Sơn Trương Văn Đa, đâm trúng đối phương. Tuy nhiên, trong lúc giao chiến, ông bị một tướng khác đâm trọng thương. Dù bị thương nặng, ông vẫn cố gắng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước khi gục ngã.

Sự ra đi của ông ở tuổi 46 là một tổn thất vô cùng lớn đối với lực lượng của chúa Nguyễn Ánh.

Nỗi đau của Nguyễn Ánh và việc an táng ban đầu

Trước cái chết của vị tướng trung thành, chúa Nguyễn Ánh vô cùng đau xót. Ông khóc, than rằng trời chưa cho mình kết thúc cuộc chiến, bởi người tướng giỏi nhất đã ngã xuống khi đại nghiệp còn dang dở.

Cổng bên phải ngôi mộ danh tướng Châu Văn Tiếp ẢNH: NGUYỄN LONG

Do hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ, việc an táng phải diễn ra nhanh chóng và bí mật. Nguyễn Ánh sai dùng ván thuyền ghép lại làm quan tài, lấy bộ nhung phục cấp tướng để tẩm liệm và cho chôn cất ông tại một địa điểm thuộc xã An Hội (Vĩnh Long ngày nay).

Bốn năm sau, khi tình hình tạm ổn định, chúa Nguyễn Ánh cho người đi tìm và cải táng hài cốt tướng Châu Văn Tiếp. Khi khai quật, đoàn tìm kiếm phát hiện một điều bất thường: bộ hài cốt không còn nhung phục.

Qua điều tra, họ mới biết một câu chuyện đầy cảm động về lòng trung nghĩa của người dân địa phương.

Sau chiến thắng của Tây Sơn trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút (1785), quân Tây Sơn đã truy tìm mộ Châu Văn Tiếp để trả thù. Trước tình thế đó, người dân An Hội đã nghĩ ra một kế táo bạo: họ bí mật bốc mộ thật, giữ lại hài cốt, rồi lấy bộ nhung phục mặc cho một thi hài khác và chôn ở nơi khác.

Khi quân Tây Sơn đến khai quật, thấy nhung phục, họ tin đó là Châu Văn Tiếp nên đã thiêu xác và ném tro xuống sông. Nhờ vậy, hài cốt thật của ông được bảo toàn nguyên vẹn.

Câu chuyện này không chỉ thể hiện trí thông minh mà còn cho thấy lòng kính trọng sâu sắc của nhân dân đối với vị tướng đã từng bảo vệ họ.

Mộ tướng Châu Văn Tiếp tại Long Điền

Sau khi hiểu rõ sự việc, chúa Nguyễn Ánh vô cùng hài lòng và đã ban thưởng cho người dân địa phương. Ông cho cải táng hài cốt tướng Châu Văn Tiếp một cách trang trọng, dùng gấm vóc để tẩm liệm lại.

Phần mộ của góa phụ Cao Thị Cầu bên cạnh mộ tướng Châu Văn Tiếp ẢNH: NGUYỄN LONG

Đặc biệt, một khu đất tại Hắc Lăng, thuộc xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ (nay là xã Long Điền, TP.HCM) được chọn để an táng lâu dài vị danh tướng này. Đây là quê hương của vợ ông, bà Cao Thị Cầu.

Chúa Nguyễn Ánh ra lệnh xây dựng một ngôi mộ bề thế, quy mô, xứng đáng với công lao và chiến công của vị tướng quá cố. Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn cử một đội quân đông đảo đến canh giữ, bảo vệ mộ phần điều hiếm thấy đối với một võ tướng thời bấy giờ.

Đối với vợ của ông là bà Cao Thị Cầu, chúa Nguyễn Ánh cũng dành sự quan tâm đặc biệt. Ông ban cấp vàng bạc và nhiều vật phẩm để bà có thể an dưỡng tuổi già.

Sau khi bà qua đời, người dân địa phương chôn cất bà bên cạnh chồng. Tuy nhiên, do bà không có con, việc thờ cúng được giao lại cho em gái của tướng Châu Văn Tiếp là bà Châu Thị Dậu. Khi bà Dậu mất, việc hương khói dần không còn người nối tiếp.