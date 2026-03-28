Dấu chân kỳ lạ trên núi Chân Tiên: Bí ẩn khiến nhiều người tìm đến

Những dấu chân lớn nhỏ in trên đá ở núi Chân Tiên (TP.HCM) từ lâu đã khiến nhiều người tò mò. Gắn với truyền thuyết dân gian ly kỳ, địa điểm này ngày càng thu hút người dân và du khách tìm đến khám phá.

Nơi dừng chân của các vị tiên

Ai ghé xã Long Điền (TP.HCM) hẳn đều nghe được nhiều tích lạ xa xưa đầy kỳ bí, mà nổi bật trong số đó là truyền thuyết về "gót ngọc" của những bậc chân tiên tại núi Chân Tiên - một trong những thắng cảnh độc đáo, nơi có dấu chân kỳ lạ in trên đá từ thuở khai thiên lập địa.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, người quản lý khu núi Chân Tiên chỉ vào dấu chân in trên đá ẢNH: NGUYỄN LONG

Di tích Lịch sử và Thắng cảnh núi Chân Tiên tọa lạc tại ấp An Thạnh, xã Long Điền, TP.HCM (trước kia thuộc xã An Ngãi, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), nằm cách quốc lộ 55 khoảng 1,5 km. Khuôn viên khu di tích khoảng 1 ha, cao 22 m so với mực nước biển, bao gồm 5 đỉnh núi cùng nhiều bãi, khe đá mang dáng vẻ độc đáo, tạo nên cảnh đẹp kỳ bí.

Xung quanh núi Chân Tiên là vùng đất tương đối bằng phẳng, dưới chân núi vẫn còn giữ lại nhiều cây có tuổi thọ trên trăm năm như cây dầu, gõ đỏ, da, điệp phèo heo... Đồng thời, khu vực lân cận còn nhiều cây cao tầng và thảo dược được người dân thường đến hái về làm thuốc chữa bệnh.

Từ chân núi lên đến đỉnh còn có nhiều công trình văn hóa tín ngưỡng như miếu bà Cửu Thiên Huyền Nữ, miếu ông Hổ, tháp Sư Cô, miếu Thổ Địa…

Dấu chân mờ trên đá, khi đổ nước lên sẽ hiện rõ ẢNH: NGUYỄN LONG

Tên gọi núi Chân Tiên gắn liền với một truyền thuyết ly kỳ được người dân địa phương truyền tai nhau từ thời khai thiên lập địa. Tương truyền, khi đất trời còn giao hòa với nhau, nơi đây có cảnh đẹp núi non thơ mộng, chẳng khác gì chốn bồng lai.

Các vị tiên từ thượng giới xuống đây thưởng ngoạn cảnh sắc bồng lai và chọn núi đá này làm nơi dừng chân. Các tiên ông ngồi trên tảng đá đàm đạo và đánh cờ, còn các tiên cô thì ngắm hoa thơm, cỏ lạ. Trong một lần mải mê đuổi theo con bướm vàng sáu cánh, một nàng tiên đã vô tình giẫm phải lông nhím khiến chân đau.

Giếng Tiên nằm trong khuôn viên núi Chân Tiên ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước khi về trời, nàng tiên này đã dùng nước giếng Ngọc (giếng Tiên) ở dưới chân núi để rửa chân, chẳng may gót chân in dấu lên mặt đá. Bởi thế, ngày nay ở núi này vẫn còn in 2 dấu chân, dấu chân lớn gọi là dấu chân tiên ông, dấu chân nhỏ gọi là dấu chân tiên cô cho đến ngày nay. Cũng chính vì thế nên người ta gọi núi này là núi Chân Tiên (Chơn Tiên) hay Tiên Cước.

Sự ly kỳ ấy đã khơi nguồn cảm hứng cho những người xưa, để rồi ngày nay, người dân nơi đây vẫn thường ngâm nga đoạn thơ:

"Kỳ lạ thay tiên giáng mấy ngàn năm

Dấu chân tiên vẫn còn trên mặt đá

Là xứ Tiên nên núi rừng đẹp lạ

Hay núi rừng đẹp quá Tiên say"

Ông Nguyễn Thanh Liêm (69 tuổi, người quản lý khu núi Chân Tiên) cho biết dòng họ ông đã gắn bó và trông nom nơi đây từ thời Pháp thuộc. Bản thân ông Liêm cũng đã có gần 30 năm tận tụy giữ gìn điểm đến tâm linh này.

Người dân đến núi Chân Tiên thắp hương, khấn vái Sơn Thần ẢNH: TRẦN TIẾN

Dòng họ ông qua các đời vẫn thường tu bổ, cải tạo lại khu vực xuống cấp để tiếp đón người dân địa phương và du khách thập phương đến chiêm bái. Gần nhất vào năm 2022, chính quyền các cấp có cuộc đại trùng tu đã giúp diện mạo khu di tích trở nên trang nghiêm, sạch đẹp và khang trang hơn hẳn.

Kể về sự ly kỳ của bàn chân tiên trên đá, ông Liêm minh chứng, vào năm 1998, một đoàn khảo sát quốc tế về thắng cảnh tự nhiên của các hiệp hội du lịch đã đến núi Chân Tiên tìm hiểu. Qua khảo sát, đoàn cho rằng những dấu chân trên vách đá là hoàn toàn tự nhiên, do thiên tạo.

Theo thời gian, dấu chân lớn (chân tiên ông) đã dần phai mờ. Còn dấu chân nhỏ (chân tiên cô) vẫn còn in hằn trên đá.

Ông Liêm nói: "Dấu chân tiên cô in trên mặt đá có màu sẫm hơn nên dễ nhìn thấy. Kỳ lạ là khi mình hắt nước lên thì dấu chân sẽ chuyển sang màu đen, nổi bật lên lớp đá. Ngoài sự ly kỳ của bàn chân tiên thì người dân và du khách thập phương cũng thường đến thắp nhang, khấn vái tại miếu bà Cửu Thiên Huyền Nữ".

Người dân, du khách đến miếu bà cầu nguyện ẢNH: NGUYỄN LONG

Ở cạnh dấu chân tiên là miếu bà Cửu Thiên Huyền Nữ. Trong tâm thức người dân Long Điền, miếu bà không chỉ thờ một vị tiên nương trong truyền thuyết, mà còn là người "mẹ sanh, mẹ độ", bậc thánh mẫu bao dung, chở che, nâng đỡ những đứa con vượt qua khó khăn cuộc sống.

Có người tìm đến miếu thờ thành tâm xin quẻ xăm, mong tìm được sự chỉ dẫn, an lòng trước những quyết định trong tương lai. Cũng có người đến cầu bình an, ngồi lại tịnh tâm để gột rửa mọi muộn phiền cuộc sống.

Nơi ghi dấu trận đánh đầu tiên của du kích xã

Không chỉ ly kỳ về truyền thuyết xưa, di tích núi Chân Tiên còn mang mang đậm dấu ấn lòng yêu nước. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, núi Chân Tiên là điểm dừng chân hoạt động của Trạm tình báo B46 (Cục II, Cục tình báo Trung ương) cùng lực lượng du kích và đoàn thể cách mạng địa phương. Những hoạt động tình báo tại đây mang ý nghĩa chiến lược, phù hợp với mục tiêu, phương thức, đường lối cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.

Những cây cổ thụ trong công viên núi Chân Tiên ẢNH: NGUYỄN LONG

Điển hình như sự kiện tháng 7.1949 tại núi Chân Tiên, du kích xã An Ngãi đã chủ động lên kế hoạch, thông qua Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến - Hành chính, diệt tên sếp Bốc (tây lai) đóng đồn ở ngã tư An Ngãi, kẻ đã gây ra nhiều tội ác đối với nhân dân.

Đây là trận đánh đã tạo tiền đề cho nhiều trận đánh lớn của lực lượng vũ trang cách mạng để bảo vệ khu căn cứ cách mạng và bảo đảm nguồn tiếp tế lương thực, thực phẩm cho căn cứ.

Trải qua bao biến cố lịch sử, núi Chân Tiên vẫn đứng đó như một chứng nhân thầm lặng giữa lòng đất cổ Long Điền. Nếu như dấu chân tiên in trên đá gợi về một cõi ly kỳ huyền bí thì những trang sử hào hùng về Trạm tình báo B46 đã khẳng định tinh thần của quân và dân ta. Sau chiến tranh, núi Chân Tiên được xem là một "địa chỉ đỏ" phục vụ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ trong vùng

Núi Chân Tiên luôn là địa điểm hấp dẫn với những người tò mò về sự tích lạ xa xưa và muốn tìm lại những giá trị văn hóa, lịch sử nguyên vẹn của vùng đất này.