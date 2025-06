Chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt

T ẬP HUẤN CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH

Ngày 24.6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tổ chức tập huấn công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho lãnh đạo, chỉ huy các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các phường, xã, thị trấn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay Đồng Nai có 37.273 TS đăng ký dự thi, trong đó có 822 TS tự do. Đồng Nai là tỉnh có lượng TS nhiều đứng thứ 5 cả nước.

Tập huấn công tác đảm bảo an ninh kỳ thi tốt nghiệp THPT cho lực lượng công an tỉnh Đồng Nai ảnh: Lê Lâm

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có hơn 14.330 TS dự thi tại 28 điểm thi. Sở GD-ĐT đã nhiều lần họp với các phòng, ban và thống nhất về chuyên môn, về kiểm tra đánh giá để học sinh thích nghi dần với chương trình mới, nâng cao chất lượng tốt nhất cho học sinh.

