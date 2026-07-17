Chuẩn hóa quy trình định hướng dư luận, xử lý khủng hoảng truyền thông

Sáng 17.7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức tọa đàm khoa học "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo và Dân vận trong bối cảnh mới".

Tại tọa đàm, đại diện các Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía nam, Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM, Cục Chính trị Quân khu 7 và Quân khu 9 đã trao đổi nhiều kinh nghiệm, mô hình hay trong công tác tuyên giáo, dân vận.

Bà Phùng Thị Diệu Hương, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo mang lại những cơ hội rất lớn cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lan tỏa giá trị tích cực.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM báo cáo tham luận tại tọa đàm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại TP.HCM nói chung và Đại học Quốc gia TP.HCM nói riêng, hơn 85% sinh viên sử dụng mạng xã hội với thời lượng trung bình từ 4 - 6 giờ mỗi ngày. Từ thực tiễn đó, bà Hương cho rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không chỉ là việc phản bác cái sai, mà quan trọng hơn là phải chủ động xây dựng cái đúng.

Đồng thời, không chỉ xử lý thông tin tiêu cực, mà còn phải tạo ra dòng chảy thông tin tích cực đủ mạnh; không chỉ tuyên truyền một chiều, mà phải đối thoại, tương tác, thuyết phục và đồng hành với người trẻ.

Công tác tuyên giáo, dân vận phải tham gia từ đầu

Phát biểu kết luận tọa đàm, ông Nguyễn Quang Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá các ý kiến phát biểu, tham luận đã tập trung nhận diện sâu sắc bối cảnh và yêu cầu mới cũng như định hình rõ phương thức đổi mới trọng tâm công tác tuyên giáo và dân vận.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng khẳng định vai trò nòng cốt của công tác tuyên giáo và dân vận trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Đức nhấn mạnh cần nâng tầm chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, việc triển khai đồng thời nhiều chủ trương lớn của Đại hội XIV đang tạo ra những biến động mới về tư tưởng, tâm trạng xã hội. Thực tiễn đòi hỏi công tác tuyên giáo và dân vận phải tham gia ngay từ đầu, "nghiên cứu trước, dự báo trước, tham mưu trước", không để rơi vào thế bị động, khoảng trống thông tin.

"Quy trình nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận và xử lý khủng hoảng truyền thông phải được chuẩn hóa, từng bước hình thành phương thức tham mưu hiện đại, sắc bén dựa trên dữ liệu, phân tích và dự báo khoa học", ông Đức yêu cầu.

Ông Nguyễn Quang Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu kết luận tọa đàm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, công tác tuyên giáo, dân vận cũng cần gắn kết, đồng hành với quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng. Thực tiễn tại TP.HCM và các địa phương đã chứng minh các chủ trương lớn, từ sắp xếp tổ chức bộ máy, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm... chỉ thành công khi được chuẩn bị kỹ lưỡng về tư tưởng, truyền thông đầy đủ và làm tốt công tác dân vận ngay từ khâu chuẩn bị chính sách.

Cũng tại tọa đàm, nhiều địa phương kiến nghị cần sớm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ nghiên cứu, dự báo và truyền thông chính sách. Theo ông Đức, đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, bởi dữ liệu không chỉ là nguồn thông tin mà sẽ trở thành nền tảng để nâng cao chất lượng tham mưu và năng lực quản trị của toàn ngành.

Trao đổi thêm về công tác tuyên giáo, dân vận ở khu vực phía nam, ông Đức nhìn nhận đây là địa bàn phát triển năng động, nơi bộc lộ sớm và rõ nét các xu hướng phát triển mới đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác tuyên giáo và dân vận.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai phát biểu ý kiến tại tọa đàm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cụ thể, thực tiễn TP.HCM đòi hỏi phải đổi mới phương thức truyền thông chính sách, định hướng dư luận và nâng cao năng lực làm chủ không gian số của cán bộ để đáp ứng yêu cầu xây dựng đô thị hiện đại, trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm chuyển đổi số.

Tại các tỉnh Đông Nam bộ như Đồng Nai và Tây Ninh, công tác tôn giáo và dân vận bắt buộc phải đi trước, đồng hành tạo sự đồng thuận từ cơ sở trong quá trình công nghiệp hóa, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, giải phóng mặt bằng và chăm lo đời sống, xây dựng quan hệ lao động hài hòa cho công nhân.

Còn thực tiễn Đồng bằng sông Cửu Long phản ánh các vấn đề mang tính quốc gia, lâu dài như: thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển dịch cơ cấu lao động, di cư, an sinh xã hội, phát huy vai trò đồng bào dân tộc Khmer, các tổ chức tôn giáo và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Đức lưu ý trong thời gian tới cần coi trọng hơn nữa công tác nghiên cứu và tổng kết thực tiễn khu vực miền Nam; xây dựng các chương trình nghiên cứu theo từng chuyên đề, từng vùng, từng nhóm vấn đề; xem đây là "phòng thí nghiệm thực tiễn" để nhận diện sớm các xu hướng, phát hiện vấn đề mới và mô hình sáng tạo.

Mối nguy từ tin giả do trí tuệ nhân tạo làm ra

Trước đó, phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, cho biết công tác tuyên giáo và dân vận có quan hệ gắn bó chặt chẽ, cùng hướng tới mục tiêu củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bà Tuyết đánh giá sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy tại TP.HCM cũng như các tỉnh, thành khu vực phía nam, công tác tuyên giáo và dân vận đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu khai mạc tọa đàm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Dù vậy, công tác tuyên giáo và dân vận vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở chưa theo kịp yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, hạ tầng dữ liệu và công cụ quản trị số còn phân tán, thiếu liên thông cũng như thách thức từ việc các thế lực thù địch lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chống phá. "Tin giả do AI tạo ra lan truyền với quy mô công nghiệp và tốc độ nhanh chóng, gây xói mòn niềm tin và tạo tâm lý hoài nghi trong một bộ phận người dân", bà Tuyết lo ngại.