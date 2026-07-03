Chùm ảnh pháo hoa rực rỡ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

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Màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn đã trở thành điểm nhấn của đêm kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, gồm 5 điểm tầm cao và 11 điểm tầm thấp, thời gian từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2.7.
5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu vực Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương; khu vực Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu; khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây; khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.
Trong đó, khu vực bắn pháo hoa ở trung tâm TP.HCM vị trí đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh được đông đảo người dân mong đợi nhất.
Chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM mừng 50 năm mang tên Bác
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