Chùm ảnh pháo hoa rực rỡ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm, gồm 5 điểm tầm cao và 11 điểm tầm thấp, thời gian từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2.7.

5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu vực Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương; khu vực Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu; khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây; khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Trong đó, khu vực bắn pháo hoa ở trung tâm TP.HCM vị trí đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh được đông đảo người dân mong đợi nhất.

Màn pháo hoa nhiều màu sắc được ghi lại từ trên cao vào tối 2.7 ẢNH: ĐỘC LẬP

Chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM mừng 50 năm mang tên Bác

Trong các điểm bắn, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp cùng 78 giàn pháo các loại ẢNH: ĐỘC LẬP

Kèm theo đó, tại trung tâm còn có tòa tháp Saigon Marina IFC, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, cũng bắn pháo hoa tầm thấp ẢNH: ĐỘC LẬP

Màn pháo hoa đẹp mắt ở 2 điểm trong trung tâm TP.HCM ẢNH: ĐỘC LẬP

Với pháo hoa nước, người xem không chỉ nhìn thấy những chùm sáng nở trên cao mà còn có thể thấy một màn pháo kéo dài, tỏa ra trên mặt sông ẢNH: ĐỘC LẬP

Cùng thời điểm khu vực đường Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng đông nghẹt người tìm đến xem pháo hoa ẢNH: DẠ THẢO

Người dân háo hức với sự kiện bắn pháo hoa ở trung tâm TP.HCM vào tối 2.7 ẢNH: DẠ THẢO

Người dân đồng loạt cầm điện thoại ghi lại màn pháo hoa rực rỡ ẢNH: DẠ THẢO

Cảnh pháo hoa tầm cao nhìn từ đường Nguyễn Huệ ẢNH: DẠ THẢO