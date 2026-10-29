Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Lời chúc cho chàng trai từ miền nắng gió Phan Rang

Nam sinh siêu tính nhẩm

Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa (trước đây là Ninh Thuận) có hành trình đến với chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 làm nhiều khán giả hồi hộp.

Trong cuộc thi tuần, Bảo về nhì với 260 điểm. Nhưng với số điểm khá cao này, Bảo lọt vào cuộc thi tháng với tư cách thí sinh đạt điểm nhì cao nhất. Sau đó, Bảo chiến thắng cuộc thi tháng với 210 điểm và đoạt vé vào tham gia trận chung kết khi giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý với 175 điểm.

Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, nhất quý 1) là người đầu tiên đoạt vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bảo kể giây phút nhớ nhất trong 3 cuộc thi tuần, tháng, quý, đó có lẽ là khi MC chương trình công bố đáp án ở câu hỏi quyết định trong cuộc thi quý. "Khi đáp án được công bố, em vỡ òa cảm xúc vì biết chính xác em đã giành được vòng nguyệt quế và được vào cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026", Bảo chia sẻ.

Bảo để lại ấn tượng với người xem khi trong những cuộc thi tuần, tháng, quý, luôn chơi hết mình, cố gắng hết sức. Nhiều thời điểm rơi vào thế khó khi phải bám đuổi các thí sinh dẫn đầu, nhưng Bảo tự tin, đưa ra nhiều quyết định chuẩn xác, biết tận dụng ngôi sao hy vọng để lật ngược tình thế và vươn lên giành chiến thắng.

Bảo cho biết đã mê chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ năm lớp 7. Bên cạnh chuyên tâm học môn chuyên là hoá, thì Bảo còn thường xuyên "đấu tập" với những bạn bè cùng đam mê trên cả nước. Nhờ vậy giúp nâng cao kiến thức, luyện tốc độ bấm chuông, đánh máy, khả năng giải các câu hỏi…

Cũng trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2026, Bảo khiến nhiều người "mắt tròn mắt dẹt" khi thể hiện khả năng tính nhẩm của mình. MC đưa ra thử thách, và ngay lập tức, Bảo có thể đưa ra đáp án chính xác.

Nam sinh học giỏi, tự tin và có những phần thi xuất sắc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong bảng thành tích của Bảo, nhiều người ngưỡng mộ khi Bảo là thủ khoa đầu vào lớp chuyên hoá, giải nhất môn hoá kỳ thi học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2023 – 2024, quán quân Đường lên đỉnh Olympia cấp trường. Bảo cũng có niềm đam mê với cờ vua…

Tiến sĩ Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải (Khánh Hòa), cho biết chiến thắng của Trần Võ Gia Bảo trong cuộc thi quý, giúp trường ghi tên vào 2 trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia trong lịch sử 26 năm của chương trình. Trước đó là Lê Bảo Lộc vào trận chung kết năm 2011 khi trường có tên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hoà. Ngoài ra, trường có 14 học sinh từng tham gia chương trình này, mang về tổng cộng 13 vòng nguyệt quế.

Đáng chú ý, trường này cũng là nơi có thí sinh đạt kỷ lục của Đường lên đỉnh Olympia khi có số điểm cao nhất trong lịch sử chương trình là 460 điểm (Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến, năm 2015).

Trong suốt 26 năm, chỉ có 3 thí sinh chạm 460 điểm, ngoài Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến, còn có Phan Đăng Nhật Minh (Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị, năm 2017), Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ, năm 2019).

Nhiều lời chúc dành cho Trần Võ Gia Bảo ẢNH: NGUYỄN ĐỨC THẠCH

Nhiều lời chúc "trước giờ G"

Trong 3 cuộc thi tuần, tháng, quý, Trần Võ Gia Bảo chỉ mới 1 lần giải được chướng ngại vật. Cụ thể là trong cuộc thi tháng, Bảo trả lời được chướng ngại vật "Đất rừng phương Nam", tạo đà cho chiến thắng. Bảo hy vọng bản thân sẽ làm tốt hơn ở phần thi này trong trận chung kết năm.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà, cho biết với việc em Trần Võ Gia Bảo giành quyền tham dự vòng chung kết là kết quả của quá trình nỗ lực học tập, rèn luyện bền bỉ. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của gia đình, nhà trường và đội ngũ thầy cô giáo trong phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực.

"Đây là niềm vui, niềm tự hào lớn đối với bản thân em Bảo, gia đình, nhà trường, ngành giáo dục và đào tạo và cũng là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tôi mong Bảo sẽ thi đấu hết mình với tinh thần trung thực, khiêm tốn và quyết tâm cao nhất, thể hiện hình ảnh đẹp của học sinh Khánh Hòa thông minh, tự tin, bản lĩnh. Lãnh đạo tỉnh, thầy cô, gia đình, bạn bè luôn tin tưởng, cổ vũ để em tỏa sáng trên sân chơi trí tuệ toàn quốc", ông Hà nói.

Tiến sĩ Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải (Khánh Hòa), nhắn nhủ đến "học trò cưng" với lời chúc: "Chúc Bảo cố gắng bình tĩnh thi tốt để thể hiện hết khả năng của mình, thi đấu với tinh thần đẹp. Chúc cho Bảo tự tin và cố gắng hết sức có thể, cùng 3 thí sinh còn lại tạo nên trận chung kết hay".

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Khánh Hoà có thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Trước đó là Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Nam Nha Trang, Khánh Hoà, á quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 với 210 điểm).

Sau khi Trần Võ Gia Bảo ghi tên mình vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026, Tùng đã thể hiện niềm vui bằng trạng thái: "Nam Nha Trang gọi - Đông Hải tiếp lời" trên mạng xã hội. Tùng hy vọng Bảo có nhiều may mắn, sự tự tin và chinh phục thành công vòng nguyệt quế trong trận chung kết.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng "theo chân" Bảo trong hành trình chinh phục ngôi quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 với nhiều bài viết.

Fanpage Trí tuệ Athena có bài đăng: "Hành trình chinh phục tri thức đang bước đến một cột mốc đáng nhớ. Thầy cô, bạn bè cùng những người luôn dõi theo gửi gắm niềm tin, sự tự hào và những lời chúc tốt đẹp nhất đến Trần Võ Gia Bảo trước thềm chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026. Chúc Trần Võ Gia Bảo thật bình tĩnh, tự tin, bản lĩnh và tỏa sáng trên hành trình chinh phục đỉnh Olympia"…

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 sẽ diễn ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 1.11 (chủ nhật).