Chung kết hứa hẹn kịch tính

Tự tin trước trận đấu để đời

Với phong độ cực kỳ ấn tượng và loạt kết quả tốt trong các trận đấu đã qua, đội Trường ĐH Thủy lợi đang tràn đầy tự tin, sẵn sàng chơi trận đấu để đời với khát khao bước lên bục cao nhất.

Đội Trường ĐH Thủy lợi (9) và đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (15) hứa hẹn mang đến trận chung kết hấp dẫn, kịch tính ẢNH: ĐỘC LẬP - DUY ANH

Đội Trường ĐH Thủy lợi có lý do để tự tin bởi đã thể hiện dáng dấp của ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch. Họ khởi động ở vòng bảng với thành tích bất bại (1 thắng, 2 hòa), sau đó bùng nổ với chiến thắng đậm 4-0 trước đội ĐKVĐ Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Càng chơi càng hay, các học trò của HLV Vũ Văn Trung thắng giòn giã 3-0 trước đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ở bán kết.

"Vũ khí" lớn nhất của đội Trường ĐH Thủy lợi là các cầu thủ ra sân đều có trạng thái hưng phấn nhưng không hề chủ quan, lơ là. Đó cũng là lý do giúp đội bóng đến từ Hà Nội chưa để thủng lưới từ đầu giải. Bên cạnh đó, đội còn có tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hoàng Danh có khả năng điều tiết thế trận, hỗ trợ phòng ngự và tổ chức tấn công vô cùng sắc bén. Những pha chuyền bóng thông minh của chàng sinh viên khoa Điện - Điện tử thường xuyên giúp đồng đội ở vào vị trí thuận lợi để uy hiếp khung thành đối phương. Anh còn có khả năng sút phạt sắc bén, gây nhiều khó khăn cho các thủ môn. Không chỉ Hoàng Danh, đội Trường ĐH Thủy lợi còn có tiền đạo Trần Đức Hoan, Bùi Xuân Trường sở hữu khả năng săn bàn giỏi. Đặc biệt, hàng phòng ngự của đội chơi chặt chẽ, ăn ý, chưa đội bóng nào ở VCK xuyên thủng được.

Sẵn sàng tạo bất ngờ

Đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, theo đánh giá của HLV Vũ Văn Trung, là đối thủ "lì lợm, bản lĩnh và có khả năng phòng ngự hiệu quả", nên thách thức mà các cầu thủ đội Trường ĐH Thủy lợi phải vượt qua là tìm phương án hóa giải hữu hiệu. Đội bóng đến từ TP.HCM không quá nổi bật ở vòng bảng khi có 1 trận thắng,

2 trận hòa. Bản lĩnh của đội được thể hiện khi quật ngã ứng viên vô địch là đương kim á quân Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ở tứ kết sau loạt luân lưu 11 m. Khi gặp đối thủ được đánh giá cao hơn là đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ở bán kết, các học trò HLV Trần Văn Dũng lại làm nên chuyện với chiến thắng sít sao 1-0, lần đầu tiên giành quyền vào chung kết TNSV THACO cup.

"Bí quyết thành công của đội là luôn ra sân với mục tiêu giữ vững hệ thống phòng ngự chặt chẽ, tránh phải nhận bàn thua, đồng thời chờ đối phương mắc sai lầm để ghi bàn. Đội Trường ĐH Thủy lợi có nhiều cá nhân xuất sắc, đạt phong độ cao, vì thế chúng tôi tiếp tục chơi phòng thủ ở trận chung kết với những phương án khác nhau. Các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đang rất phấn chấn khi được vào chơi trận chung kết. Tôi tin rằng các em sẽ tiếp tục chơi tự tin, cống hiến cho người hâm mộ trận cầu mãn nhãn", HLV Trần Văn Dũng chia sẻ.

BHL đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết sau loạt trận căng thẳng, nhiều cầu thủ trong đội bị chấn thương hoặc quá tải nhưng các em vẫn xung phong thi đấu. Vì thế đội tận dụng ngày nghỉ trước trận chung kết để chạy đua hồi phục cho các cầu thủ. Tiền vệ đội trưởng Nguyễn Đức Huy, mắt xích quan trọng bậc nhất trong đội hình Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, cho biết: "Sau trận tứ kết, một số đồng đội có vấn đề về sức khỏe. Lực lượng đội ở bán kết lại sứt mẻ và có thêm nhiều bạn bị đau sau trận này. Tuy nhiên tôi cùng các đồng đội sẽ ra sân chiến đấu với tất cả tinh thần và sức lực ở trận chung kết, tất cả vì màu cờ sắc áo đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM".

Sau 3 lần vào chung kết, đội Trường ĐH Thủy lợi hướng đến danh hiệu vô địch đầu tiên trong lịch sử. Trong khi đó, lần đầu giành quyền vào chơi trận cuối cùng của giải, đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng muốn biến ước mơ vô địch thành hiện thực. Đông đảo người hâm mộ sẽ đến sân Trường ĐH Nha Trang với kỳ vọng được chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất TNSV THACO cup 2026.

Trận chung kết được trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng YouTube, Facebook của Báo Thanh Niên.