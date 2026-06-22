Chung kết IDEA X 2026: Khi kỹ sư tương lai kiến tạo giải pháp xanh bền vững

Ngày 20.6.2026, Khoa Xây dựng, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức vòng chung kết Cuộc thi IDEA X 2026 với chủ đề “Xây ý tưởng - Dựng tương lai xanh”. Năm nay, IDEA X 2026 quy tụ 41 đội thi với hơn 130 thí sinh đến từ HUTECH, các trường THPT, cùng một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Mô hình kết cấu cầu của nhóm thí sinh phải vượt qua phần thử tải để kiểm chứng khả năng chịu lực ẢNH: SẦM ÁNH

Tại vòng chung kết, các đội tranh tài ở bốn hạng mục: X-Structure, X-Project Showcase, X-Green Innovation bảng học sinh và X-Green Innovation bảng sinh viên. Mỗi nội dung đặt ra một yêu cầu riêng, giúp thí sinh thể hiện năng lực thiết kế kết cấu, ứng dụng công nghệ số, trình bày dự án và đề xuất giải pháp xanh phục vụ cộng đồng.

Không chỉ là cuộc thi về ý tưởng, IDEA X 2026 còn là cơ hội để người học đưa kiến thức trên giảng đường vào thực tế. Từ việc nghiên cứu, xây dựng mô hình, ứng dụng phần mềm đến trình bày và bảo vệ sản phẩm trước hội đồng chuyên môn, mỗi đội thi đều phải vận dụng đồng thời kiến thức kỹ thuật, khả năng sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm.

Chung kết IDEA X 2026 còn có sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn của đại diện nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế, công nghệ và tư vấn kỹ thuật. Sự tham gia của các đơn vị góp phần đưa góc nhìn thực tiễn vào quá trình đánh giá, đồng thời giúp thí sinh tiếp cận thêm yêu cầu của thị trường lao động và xu hướng phát triển trong ngành.

Nhóm thí sinh đến từ Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG-HCM đạt giải nhất tại hạng mục X-Green Innovation bảng học sinh ẢNH: SẦM ÁNH

Cuộc thi IDEA X 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi học thuật giúp học sinh, sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, tiếp cận công nghệ mới và nuôi dưỡng tư duy phát triển bền vững. Đây cũng là định hướng Khoa Xây dựng HUTECH chú trọng trong đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên các ngành Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng tự tin học qua trải nghiệm và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng hiện đại