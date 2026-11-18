Giá trị thanh khoản sàn HOSE đạt 11.137 tỉ đồng, tăng tới 16,0% so với phiên giao dịch trước. Rổ VN30 giảm sâu hơn thị trường chung với mức tới 30,68 điểm, chốt tại 1.806,54 điểm.

Trong khi đó, HNX-Index giảm 2,36% xuống 242,73 điểm và UPCoM-Index giảm 1,13% xuống 121,12 điểm.

Áp lực bán gia tăng rõ rệt ở nhóm vốn hóa lớn khiến dòng tiền lớn có xu hướng phòng thủ, trong khi cầu bắt đáy xuất hiện rải rác khi chỉ số lùi sát ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Các cổ phiếu ghì điểm của toàn thị trường là mã cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC (giảm 4,84 điểm), VCB (giảm 2,26 điểm), VHM (giảm 1,71 điểm). Ngược lại, các cổ phiếu đóng vai trò trụ đỡ thị trường trong phiên là: SAB (tăng 0,16 điểm), KDH (tăng 0,13 điểm), HVN (tăng 0,13 điểm).

Khối ngoại bán ròng hơn 1.150 tỉ đồng, trong đó FPT bị bán ròng tới gần 226 tỉ đồng ĐỒ HỌA: LÊ HIỆP (SỬ DỤNG AI)

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là khối ngoại bán ròng gần 1.154 tỉ đồng trên toàn thị trường (riêng HOSE là hơn 1.115 tỉ đồng), cùng khối tự doanh bán ròng gần 676 tỉ đồng. Đây là phiên bán ròng lớn thứ 2 trong 1 tháng qua.

Ở chiều bán, cổ phiếu FPT tiếp tục bị khối ngoại xả hàng tới gần 226 tỉ đồng, chiếm 20,2% tổng giá trị bán ròng HOSE. Tiếp theo là VIC (185,9 tỉ đồng), MBB (87,7 tỉ đồng), VCB (75,7 tỉ đồng), VHM (63,8 tỉ đồng).

Ngược lại, các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm: KDH (41,6 tỉ đồng), FRT (21,9 tỉ đồng), BSR (21,0 tỉ đồng), DCM (15,5 tỉ đồng), CTD (14,5 tỉ đồng).

Tự doanh bán ròng hơn 675 tỉ đồng trên HOSE, tập trung xả mạnh ở nhóm Mid-cap như GMD (281,4 tỉ đồng), REE (130,7 tỉ đồng), NLG (77,0 tỉ đồng), CTD (56,0 tỉ đồng).

Ở chiều đối ứng, tự doanh mua ròng tại MBB (26,5 tỉ đồng) và VIC (11,8 tỉ đồng) ngược chiều bán của khối ngoại. Cả hai khối cùng bán ròng tại VCB, HPG.

Cổ phiếu FPT tiếp tục thủng đáy gần 4 năm

Trong phiên giao dịch hôm nay, áp lực xả hàng của khối ngoại tiếp tục đẩy giá cổ phiếu FPT thủng đáy, giảm còn 46.950 đồng/cổ phiếu, giảm tới 1,55 điểm so với chốt phiên hôm qua (48.500 đồng).

Trong phiên giao dịch, giá trị thanh khoản cổ phiếu FPT đạt gần 765 tỉ đồng, tăng tới hơ 63% so với khối lượng bình quân 20 phiên gần nhất và tăng gần 50% so với phiên trước.

Với giá trị bán ròng của khối ngoại gần 226 tỉ đồng, FPT tiếp tục là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất toàn thị trường trong phiên, chiếm 20,2% tổng giá trị bán ròng trên sàn HOSE.

Sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài 5 năm liên tiếp (2020 - 2024), cổ phiếu FPT đạt đỉnh lịch sử vào ngày 23.1.2025 tại mức giá cao nhất trong phiên 119.440 đồng và giá đóng cửa 118.140 đồng.

Với mức giá hiện tại, cổ phiếu FPT đã giảm tới hơn 60% so với mức giá đỉnh đóng cửa nói trên.

Lần gần nhất giá cổ phiếu của FPT đóng cửa ở mức giá 46.890 đồng/cổ phiếu là từ 15.6.2023 trước khi tăng vượt ngưỡng 47.000 đồng và duy trì vùng giá này cho tới phiên giao dịch ngày 18.11, tức cách đây khoảng 3 năm 5 tháng.

Giá cổ phiếu FPT 46.950 nằm dưới cả 3 đường trung bình quan trọng gồm MA20 (52,04), MA50 (58,16) và MA200 (66,08), phản ánh xu hướng giảm vẫn đang chi phối ở cả ngắn, trung và dài hạn.