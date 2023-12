Chương trình ‘Nạp năng lượng - Giữ trái đất xanh’ đến với trẻ em vùng sâu

Cùng SuSu & Hero gìn giữ trái đất xanh

Được triển khai từ năm 2022, chuỗi chương trình "Nạp năng lượng - Giữ trái đất xanh" của nhãn hàng SuSu & Hero thuộc Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo nhiều tỉnh thành đã đến với 140 điểm trường tiểu học trên khắp cả nước, tiếp cận khoảng 140.000 học sinh. Chương trình hướng tới mục tiêu giáo dục nhận thức và xây dựng thói quen bảo vệ môi trường, truyền cảm hứng sống xanh bền vững đến trẻ em Việt Nam.

Bằng cách tiếp cận nhẹ nhàng thông qua những thước phim ngắn và vở kịch hấp dẫn, với màn trình diễn lôi cuốn của bộ đôi siêu anh hùng thiếu nhi SuSu - Hero đối đầu những con quái vật rác gây ô nhiễm… thông điệp bảo vệ môi trường càng trở nên gần gũi, thân thuộc và dễ dàng tiếp thu hơn với các bạn nhỏ.

Ấn tượng nhất là nghi thức in dấu tay trên quả địa cầu với sự chứng kiến và hô vang khẩu hiệu "Nạp năng lượng - Giữ trái đất xanh" của tập thể học sinh, như lời cam kết sẽ cùng chung tay bảo vệ môi trường. Nghi thức đầy trang trọng này đã thực sự truyền cảm hứng đến hàng trăm nghìn học sinh tiểu học trên cả nước, giúp các em ý thức sâu sắc mình là một phần quan trọng không thể thiếu của chiến dịch, là một thành viên trong biệt đội siêu anh hùng ngoài đời thực, có nhiệm vụ và sứ mệnh giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Học sinh hào hứng in dấu tay trên quả địa cầu, cam kết giữ trái đất xanh

Để truyền cảm hứng cho trẻ em với một đề tài "khó" là bảo vệ môi trường, nhãn hàng SuSu & Hero đã "tâm lý" mời nhóm KOLs Hero Team cùng tham gia trình diễn, giao lưu, tương tác cùng học sinh tại các điểm trường. Đây là nhóm sáng tạo nội dung nổi tiếng trên YouTube, sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ lên tới gần 2 triệu thành viên, được xem là thần tượng của các em nhỏ.

Học sinh hào hứng in dấu tay trên quả địa cầu, cam kết giữ trái đất xanh

Bên cạnh đó, các em còn được thỏa sức tham gia các trò chơi giải đố trí tuệ và vận động, chinh phục thử thách sau khi được nạp năng lượng với Sữa chua uống Vinamilk Susu có thạch mới và Sữa trái cây Vinamilk Hero hương dưa hấu thơm mát ngay trong khuôn viên trường.

Các em học sinh cũng được thỏa thích nạp năng lượng với các sản phẩm từ SuSu & Hero

Để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường được hiệu quả hơn, trong những năm qua, Vinamilk đã liên tiếp đưa ra nhiều chiến dịch truyền cảm hứng và sáng tạo, tiếp cận đến trẻ em trên nhiều nền tảng, từ các sản phẩm trực tuyến mang tính giáo dục - giải trí như phim hoạt hình 3D, MV ca nhạc… cho đến các hoạt động tương tác trực tiếp. Cùng với những hiệu ứng lan tỏa tích cực từ chuỗi chương trình "Nạp năng lượng - Giữ trái đất xanh", mới đây nhất, MV ca nhạc "Vũ điệu giữ trái đất xanh" của nhãn hàng SuSu &Hero với các màn vũ đạo "bắt trend" của ca sĩ Jun Phạm vừa lên sóng đã nhanh chóng đạt được 30 triệu lượt xem sau 1 tháng, với sự đón nhận nhiệt tình từ các em thiếu nhi và đông đảo phụ huynh.

Chuỗi hành trình tiếp nối nhằm gìn giữ trái đất xanh

Khởi đầu từ các trường tiểu học tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, chương trình "Nạp năng lượng - Giữ Trái Đất xanh" không ngừng đi sâu hơn về khu vực nông thôn, vùng ven, vùng sâu vùng xa tại Bắc Giang, Hưng Yên, Nam Định, Bình Định, Quảng Ngãi, Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình, Đắk Lắk, Bình Dương, Lâm Đồng, Cần Thơ, Long An, An Giang… để tiếp cận được nhiều học sinh hơn.

Chương trình đã đến với 140 điểm trường tiểu học trên khắp cả nước, tiếp cận khoảng 140.000 học sinh

Theo tổ chức UNICEF, Việt Nam là quốc gia xếp thứ 6 trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu như bão lũ, hạn hán và nhiều thảm họa thiên nhiên. Mỗi năm, các diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp và không thể dự báo trước được gây ra tỷ lệ tử vong cũng như thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng bao gồm trường học và trung tâm y tế, ảnh hưởng đến hơn 74% dân số, đặc biệt là những gia đình khó khăn, thiếu khả năng phục hồi sau thảm họa thiên tai. Trong đó, trẻ em tại các vùng sâu, vùng xa là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đồng hành cùng các gia đình và trẻ em Việt 47 năm qua, Vinamilk luôn đầu tư, vun bồi cho thế hệ trẻ em Việt Nam không chỉ về sức khỏe thể chất từ nguồn dinh dưỡng chất lượng cao, mà còn về tư duy, bản lĩnh của thế hệ công dân toàn cầu thông qua những hoạt động, chương trình giáo dục truyền cảm hứng về ý thức bảo vệ môi trường, tinh thần trách nhiệm đối với những vấn đề chung của nhân loại. Bởi lẽ, Vinamilk hiểu rằng trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao nhất với thiên tai và biến đổi khí hậu, nhưng đồng thời các em cũng là thế hệ hành động, có khả năng thay đổi những vấn đề đặc biệt nghiêm trọng xuất phát từ vấn nạn ô nhiễm môi trường.