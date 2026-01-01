Chuyến bay đầu năm đưa 250 du khách đến Đà Lạt

Sáng 1.1.2026, tại Cảng hàng không Liên Khương, chuyến bay mang số hiệu VN-6172 từ TP.HCM đi Đà Lạt hạ cánh trong tiết trời se lạnh đặc trưng, chở theo khoảng 250 hành khách, trở thành chuyến bay "xông đất" du lịch Lâm Đồng dịp đầu năm mới 2026.

250 du khách "xông dất" du lịch vừa đáp xuống sân bay Liên Khương được tỉnh Lâm Đồng tặng khăn quàng chống lạnh và hoa... ẢNH: LV

Không khí tại sân bay trở nên rộn ràng, ấm áp với những lời chúc mừng năm mới, hoa và quà lưu niệm dành tặng cho du khách ngay khi vừa đặt chân đến cao nguyên.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành trực tiếp có mặt tại sân bay Liên Khương để đón, chúc mừng năm mới các hành khách và phi hành đoàn. Đây được xem là hoạt động mang ý nghĩa biểu trưng, thể hiện sự trân trọng và hiếu khách của địa phương đối với du khách trong thời khắc mở đầu năm mới.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (giữa) trao tặng khăn quàng cổ cho du khách nữ khi đáp xuống Cảng hàng không Liên Khương ẢNH: LV

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc tổ chức chào đón những vị khách đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa "lấy may" cho ngành du lịch mà còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Lạt - Lâm Đồng thân thiện, mến khách, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách ngay từ những trải nghiệm đầu tiên. Hoạt động này cũng hướng đến mục tiêu năm 2026, Lâm Đồng phấn đấu đón hơn 25 triệu lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với những vị khách đầu tiên" xông đất" du lịch năm 2026 ẢNH: LV





Du khách được mời thưởng thức dâu tây Đà Lạt ẢNH: LV

Ông Đinh Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa và quà cho du khách khi đến sân bay Liên Khương ẢNH: LV

Năm 2026, Lâm Đồng xác định tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh, dựa trên lợi thế về khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên văn hóa và hệ thống di sản đặc sắc. Chuyến bay đầu năm với 250 hành khách "xông đất" được kỳ vọng sẽ mở ra một năm du lịch sôi động, bền vững cho vùng đất cao nguyên này.