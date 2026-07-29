Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chuyện cô bán cá chinh phục dân mạng

Dương Lan
Dương Lan

Không có những tình huống dàn dựng hay nội dung cầu kỳ, các đoạn video ghi lại một ngày đi lấy cá rồi mang ra chợ bán của bà Huỳnh Thị Thêm (61 tuổi, ở P.Đông Hải, Khánh Hòa) lại thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Điều đáng chú ý là kênh của bà Thêm chỉ mới xuất hiện từ tháng 6 nhưng đã nhanh chóng tạo sức hút. Chưa đầy 2 tháng, hàng loạt video về cuộc sống thường nhật của bà liên tiếp vào top xu hướng, mỗi clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, có clip đạt cả triệu lượt. Không kịch bản cầu kỳ hay đầu tư kỹ xảo, các video chỉ ghi lại chân thực công việc hằng ngày của một người phụ nữ bán cá, nhưng chính sự mộc mạc, gần gũi ấy đã thu hút hơn 10.000 người theo dõi.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Chuyện cô bán cá chinh phục dân mạng - Ảnh 1.

Những video ghi lại một ngày bán cá của bà Thêm thu hút lượt view “khủng” trên mạng xã hội

ẢNH: NVCC

Người ghi lại những hình ảnh đó là anh Nguyễn Văn Tự (32 tuổi), con trai bà Thêm. Theo anh, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên trong quá trình mẹ làm việc hằng ngày.

Những thước phim giản dị mà ý nghĩa

Mỗi ngày của bà Thêm bắt đầu từ khoảng 6 giờ sáng. Bà đến cảng Đông Hải lựa cá, mua sỉ rồi chồng hoặc con trai chở đi khoảng 9 km đến chợ Tháp Chàm để bán lẻ. Công việc lặp lại suốt nhiều năm nhưng mỗi buổi sáng ở cảng đều có những câu chuyện khác nhau, từ cảnh tàu cập bến, người mua kẻ bán tấp nập đến những cuộc trò chuyện rôm rả.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Chuyện cô bán cá chinh phục dân mạng - Ảnh 2.

Bà Thêm đã gắn bó với nghề bán cá hơn 25 năm

ẢNH: NVCC

Khoảng 8 giờ, bà có mặt ở chợ với những rổ cá vừa lấy từ cảng. Nhiều khách quen gọi bà là "dì Chín". Những cuộc trò chuyện giữa người bán và người mua diễn ra tự nhiên trong cảnh thuận mua vừa bán. Theo anh Tự, ban đầu anh chỉ quay mẹ để lưu lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Không ngờ những video giản dị ấy lại nhận được sự yêu thích của cư dân mạng.

"Công việc ở cảng cá và chợ rất bận rộn. Tôi chỉ ghi lại những gì diễn ra hằng ngày, không dàn dựng hay yêu cầu mẹ diễn xuất", anh Tự nói.

"Ở nhà vài ngày là buồn tay buồn chân"

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Thêm cho biết chưa từng nghĩ công việc bán cá của mình lại được nhiều người biết đến qua mạng xã hội. Với bà, điều quan trọng nhất vẫn là được tiếp tục lao động. "Tôi ở nhà chơi vài ngày là thấy buồn tay buồn chân, không vui. Ngày trước cảng cá đông vui, người mua kẻ bán tấp nập, còn bây giờ không khí có phần vắng vẻ hơn. Dù vậy, chỉ cần chịu khó làm thì vẫn có thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống", bà chia sẻ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Chuyện cô bán cá chinh phục dân mạng - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Văn Tự trong một chuyến du lịch cùng ba mẹ

ẢNH: NVCC

Sau buổi bán cá, bà trở về nhà nấu cơm, tắm rửa rồi phụ chăm sóc các cháu. Dù đã ngoài 60 tuổi, bà vẫn muốn tự làm những công việc trong khả năng của mình. Theo người thân, sức khỏe của bà Thêm hiện khá tốt dù thỉnh thoảng vẫn bị đau nhức hoặc đau bao tử. Các con thường mua thuốc bổ để mẹ bồi dưỡng sức khỏe, còn bà vẫn duy trì nhịp sống quen thuộc với chợ cá mỗi ngày.

Theo anh Nguyễn Văn Tự, chính những đồng tiền từ nghề bán cá đã nuôi 3 anh em khôn lớn và được học hành đầy đủ. Anh nhiều lần khuyên mẹ nghỉ ngơi và chủ động gửi tiền hằng tháng để mẹ không còn vất vả mưu sinh. Thế nhưng, bà Thêm chỉ ở nhà được khoảng một tháng rồi lại tiếp tục đi bán cá.

"Mẹ bán cá đã 25 năm. Có ngày chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng, thậm chí còn lỗ nhưng mẹ vẫn muốn đi làm. Tôi chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe, còn bán được nhiều hay ít không quan trọng. Điều quan trọng là mẹ thấy vui với công việc mình yêu thích", anh Tự chia sẻ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Chuyện cô bán cá chinh phục dân mạng - Ảnh 4.

Đến nay, các đoạn video về người phụ nữ bán cá vẫn đều đặn được cập nhật trên mạng xã hội, ghi lại nhịp sống quen thuộc của bà từ cảng cá đến khu chợ mỗi sáng.

Tin liên quan

Lan tỏa trên mạng xã hội: Hồi sinh sau ung thư và cuộc đua dài 226 km

Lan tỏa trên mạng xã hội: Hồi sinh sau ung thư và cuộc đua dài 226 km

Ngày 12.5.2020, đúng sinh nhật tuổi 36, anh Lê Minh Quân nằm trên bàn mổ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), chờ một ca ghép gan có thể quyết định phần đời còn lại. 6 năm sau, người đàn ông 42 tuổi (ở xã Tân An Hội, TP.HCM) hoàn thành cuộc đua 3 môn phối hợp dài 226 km, gồm bơi, đạp xe và chạy bộ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Chú Tuấn và lũ trẻ ngoan trong xóm

Lan tỏa trên mạng xã hội: Hành trình cùng tỏa sáng của hai quán quân

Khám phá thêm chủ đề

bán cá dân mạng mạng xã hội Chợ cá cảng Đông Hải lan tỏa trên mạng xã hội

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận