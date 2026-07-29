Chuyện cô bán cá chinh phục dân mạng

Điều đáng chú ý là kênh của bà Thêm chỉ mới xuất hiện từ tháng 6 nhưng đã nhanh chóng tạo sức hút. Chưa đầy 2 tháng, hàng loạt video về cuộc sống thường nhật của bà liên tiếp vào top xu hướng, mỗi clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, có clip đạt cả triệu lượt. Không kịch bản cầu kỳ hay đầu tư kỹ xảo, các video chỉ ghi lại chân thực công việc hằng ngày của một người phụ nữ bán cá, nhưng chính sự mộc mạc, gần gũi ấy đã thu hút hơn 10.000 người theo dõi.

Những video ghi lại một ngày bán cá của bà Thêm thu hút lượt view “khủng” trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Người ghi lại những hình ảnh đó là anh Nguyễn Văn Tự (32 tuổi), con trai bà Thêm. Theo anh, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên trong quá trình mẹ làm việc hằng ngày.

Những thước phim giản dị mà ý nghĩa

Mỗi ngày của bà Thêm bắt đầu từ khoảng 6 giờ sáng. Bà đến cảng Đông Hải lựa cá, mua sỉ rồi chồng hoặc con trai chở đi khoảng 9 km đến chợ Tháp Chàm để bán lẻ. Công việc lặp lại suốt nhiều năm nhưng mỗi buổi sáng ở cảng đều có những câu chuyện khác nhau, từ cảnh tàu cập bến, người mua kẻ bán tấp nập đến những cuộc trò chuyện rôm rả.

Bà Thêm đã gắn bó với nghề bán cá hơn 25 năm ẢNH: NVCC

Khoảng 8 giờ, bà có mặt ở chợ với những rổ cá vừa lấy từ cảng. Nhiều khách quen gọi bà là "dì Chín". Những cuộc trò chuyện giữa người bán và người mua diễn ra tự nhiên trong cảnh thuận mua vừa bán. Theo anh Tự, ban đầu anh chỉ quay mẹ để lưu lại những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Không ngờ những video giản dị ấy lại nhận được sự yêu thích của cư dân mạng.

"Công việc ở cảng cá và chợ rất bận rộn. Tôi chỉ ghi lại những gì diễn ra hằng ngày, không dàn dựng hay yêu cầu mẹ diễn xuất", anh Tự nói.

"Ở nhà vài ngày là buồn tay buồn chân"

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Thêm cho biết chưa từng nghĩ công việc bán cá của mình lại được nhiều người biết đến qua mạng xã hội. Với bà, điều quan trọng nhất vẫn là được tiếp tục lao động. "Tôi ở nhà chơi vài ngày là thấy buồn tay buồn chân, không vui. Ngày trước cảng cá đông vui, người mua kẻ bán tấp nập, còn bây giờ không khí có phần vắng vẻ hơn. Dù vậy, chỉ cần chịu khó làm thì vẫn có thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống", bà chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tự trong một chuyến du lịch cùng ba mẹ ẢNH: NVCC

Sau buổi bán cá, bà trở về nhà nấu cơm, tắm rửa rồi phụ chăm sóc các cháu. Dù đã ngoài 60 tuổi, bà vẫn muốn tự làm những công việc trong khả năng của mình. Theo người thân, sức khỏe của bà Thêm hiện khá tốt dù thỉnh thoảng vẫn bị đau nhức hoặc đau bao tử. Các con thường mua thuốc bổ để mẹ bồi dưỡng sức khỏe, còn bà vẫn duy trì nhịp sống quen thuộc với chợ cá mỗi ngày.

Theo anh Nguyễn Văn Tự, chính những đồng tiền từ nghề bán cá đã nuôi 3 anh em khôn lớn và được học hành đầy đủ. Anh nhiều lần khuyên mẹ nghỉ ngơi và chủ động gửi tiền hằng tháng để mẹ không còn vất vả mưu sinh. Thế nhưng, bà Thêm chỉ ở nhà được khoảng một tháng rồi lại tiếp tục đi bán cá.

"Mẹ bán cá đã 25 năm. Có ngày chỉ kiếm được vài trăm nghìn đồng, thậm chí còn lỗ nhưng mẹ vẫn muốn đi làm. Tôi chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe, còn bán được nhiều hay ít không quan trọng. Điều quan trọng là mẹ thấy vui với công việc mình yêu thích", anh Tự chia sẻ.

Đến nay, các đoạn video về người phụ nữ bán cá vẫn đều đặn được cập nhật trên mạng xã hội, ghi lại nhịp sống quen thuộc của bà từ cảng cá đến khu chợ mỗi sáng.