Chuyến đi của Angelina Jolie tới Ukraine suýt đổ vỡ vì nguyên nhân bất ngờ
Video Thế giới

Chuyến đi của Angelina Jolie tới Ukraine suýt đổ vỡ vì nguyên nhân bất ngờ

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
08/11/2025 13:48 GMT+7

Chuyến thăm bất ngờ của diễn viên Angelina Jolie tại Ukraine suýt bị phá hỏng khi các nhân viên tuyển quân chặn một tài xế của cô để chất vấn về việc nhập ngũ.

Nữ diễn viên Hollywood mới đây đã mạo hiểm đến các thành phố Mykolaiv và Kherson ở miền nam Ukraine trong sứ mệnh nhân đạo mới nhất của cô tại quốc gia bị xung đột tàn phá này.

Nhưng theo báo Anh The Telegraph, chuyến thăm không báo trước này đã trở nên hỗn loạn sau khi một thành viên trong đoàn của cô, được cho là một tài xế, bị các nhân viên quân dịch chặn lại tại một trạm kiểm soát trước khi đến điểm dừng chân đầu tiên ở Mykolaiv.

Người đàn ông có tên là Dmytro (33 tuổi), đã bị bắt giữ và đưa đến trung tâm tuyển quân khu vực, làm rộ lên thông tin anh đã bị bắt nhập ngũ.

Theo The Telegraph, vụ việc này được cho là đã khiến các quan chức chính phủ ở Kyiv tức giận, và đang điều tra nguyên nhân khiến đoàn xe của Angelina Jolie bị chặn lại và chuyến đi suýt bị nhân viên tuyển quân phá hỏng.

Nữ diễn viên và đoàn của cô sau đó đã được phép tiếp tục nhưng Dmytro bị giữ lại thẩm vấn.

Theo The Telegraph, Dmytro đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự tại học viện bay của Ukraine khoảng 10 năm trước, nhưng không phục vụ trong quân đội. Có thông tin cho rằng viên tài xế này có giấy chứng nhận y tế quân sự, trong đó nêu rõ anh ta không đủ điều kiện phục vụ do mắc bệnh mãn tính ở lưng.

Tuy nhiên, theo báo Suspilne của Ukraine, trung tâm tuyển quân khu vực Mykolaiv nói quá trình kiểm tra xác nhận Dmytro là sĩ quan dự bị và không có căn cứ nào để hoãn lệnh động viên quân sự. Cuối cùng anh ta đã được thả và với yêu cầu phải quay lại trung tâm tuyển quân sau.

Quân đội Ukraine đã cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc và cho biết một cuộc điều tra hiện đang được tiến hành.

Chuyến đi của Angelina Jolie tới Ukraine suýt đổ vỡ vì nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 1.

Diễn viên Angelina Jolie chơi đùa cùng các em nhỏ ở Kherson (Ukraine), ngày 6.11.2025

ẢNH: REUTERS

Theo đơn vị hỗ trợ chuyến thăm tiền tuyến của Jolie, nữ minh tinh đã đến thăm các cơ sở y tế và giáo dục, trò chuyện với các tình nguyện viên và thường dân. Các bức ảnh cho thấy nữ diễn viên 50 tuổi của Tomb Raider mặc áo khoác chống đạn trong tầng hầm và gặp gỡ trẻ em.

Đây là chuyến thăm Ukraine thứ hai của Angelina Jolie kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào tháng 2.2022. Trước đó, cô đã đến thành phố Lviv ở phía tây để gặp gỡ những người phải di dời do xung đột.

Chiến thuật mới của Nga và ‘vùng xám’ tại Pokrovsk

Chiến thuật mới của Nga và ‘vùng xám’ tại Pokrovsk

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tiến vào thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) và đang giao tranh qua từng nhà một nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi thành phố, theo Reuters.

