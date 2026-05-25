Chuyển động 12h: Có cần xả sạch bình khi đổ xăng E10? | Dự báo khu vực nắng nóng như 'đổ lửa'

Bản tin Chuyển động 12h ngày 25.5.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Dự báo khu vực nắng nóng như 'đổ lửa'

Petrolimex hướng dẫn thế nào với xe đang còn xăng cũ, phải đổ xăng mới E10?

Xăng E10 đang được nhiều người quan tâm, nhưng không ít tài xế vẫn băn khoăn: nếu trong bình còn xăng cũ thì có cần xả sạch trước khi đổ loại xăng mới này hay không?

Theo Petrolimex, với phần lớn ô tô, xe máy đời mới tại Việt Nam, người dùng hoàn toàn có thể đổ thêm E10 mà không ảnh hưởng đến động cơ.

Dự báo khu vực nắng nóng như "đổ lửa", tâm nóng miền Trung hơn 40 độ C

Miền Bắc vừa trải qua một ngày nắng nóng như thiêu đốt với nhiều nơi chạm ngưỡng gần 40 độ C. Nhưng theo dự báo, đây vẫn chưa phải đỉnh điểm khi khu vực miền Trung trong hôm nay có nơi được cảnh báo vượt mốc 40 độ, nắng kéo dài liên tục suốt nhiều giờ.

Không chỉ ngoài đường bỏng rát, nguy cơ mất nước, kiệt sức và cháy nổ cũng đang tăng cao trong đợt nắng nóng diện rộng này.