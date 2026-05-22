Chuyển động 12h: Khởi tố 23 người liên quan 'Cà Khịa TV', 'Ra khơi TV' | Share tin giả có thể mất 50 triệu đồng

Chuyển động 12h ngày 22.5 có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố 23 người trong đường dây cá cược 'Cà Khịa TV', 'Ra khơi TV'…

Ngày 21.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố 23 bị can ở các nhóm tội xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo PC02 Công an tỉnh Hưng Yên, từ 15 - 21.5, cơ quan này đã đồng loạt triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.HCM, Hà Nội…

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây xâm phạm bản quyền tác giả, tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các trang 'Cà Khịa TV, Ra Khơi TV, Cá Heo TV' ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây tội phạm này do Đ.V.C (31 tuổi, trú xã Liên Hòa, Phú Thọ; hiện ở P.An Khánh, TP.HCM) cầm đầu. Các đối tượng trong đường dây đã sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nhóm này hoạt động thông qua các website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… với các "bình luận viên" được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như "Giàng A Phò", "Giàng A Lử", "Giàng A Lôi", "Giàng A Páo", "Giàng A Cay"…

Luật sư nói về sức khỏe bà Kim Tiến, xin cho hưởng án treo

Phiên tòa xét xử vụ án liên quan cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, đang nhận được nhiều quan tâm. Không chỉ vì quy mô, tính chất vụ án mà còn vì những tình tiết lời khai giữa các bị cáo. Đến chiều 21.5 thì luật sư của bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã tiết lộ một thông tin đáng chú ý về sức khỏe thân chủ.

Luật sư nói về sức khỏe bà Kim Tiến: Thường xuyên nhập viện, xin cho hưởng án treo

Venezuela đồng ý để Mỹ diễn tập bay qua không phận thủ đô

Hôm 21.5, Venezuela thông báo đã đồng ý cho Mỹ thực hiện cuộc bay qua không phận Caracas theo một phần của hoạt động diễn tập sơ tán nhân sự của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô.

"Theo yêu cầu của Đại sứ quán Mỹ, giới hữu trách đã duyệt cuộc diễn tập sơ tán vào ngày 23.5, để chuẩn bị cho các sự kiện khẩn cấp y tế hoặc những tình huống thảm họa", AFP hôm nay 22.5 dẫn lời Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, nhà ngoại giao Venezuela cho biết, theo một phần của cuộc diễn tập, hai máy bay sẽ thực hiện những chuyến bay có kiểm soát qua thành phố Caracas và sẽ đáp xuống khuôn viên Đại sứ quán Mỹ.

