Chuyển động 12h: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù | Ca sĩ Long Nhật nói gì khi bị bắt?
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù | Ca sĩ Long Nhật nói gì khi bị bắt?

TT Phát triển Nội dung số
21/05/2026 12:12 GMT+7

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 21.5.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 21.5.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 21.5: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù | Ca sĩ Long Nhật nói gì khi bị bắt?

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù, phải bồi thường hơn 108 tỉ

Ngày 21.5, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.


Về trách nhiệm hình sự, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5 - 6 năm tù, tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Về trách nhiệm dân sự, Viện kiểm sát đề nghị buộc bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhóm cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỉ đồng là hậu quả vụ án.

Xúc động khoảnh khắc giải cứu đồi mồi quý hiếm ở Côn Đảo

Giữa cái nắng gắt trên bãi biển Côn Đảo, 2 cá thể đồi mồi quý hiếm mắc chặt trong đống lưới trôi dạt, liên tục vùng vẫy trong tình trạng kiệt sức.

Khoảnh khắc những con rùa biển được giải cứu rồi chậm rãi bò trở về phía đại dương đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo thông tin, sự việc xảy ra tại bãi An Hội, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM vào giữa tháng 5.2026.

Trong lúc làm nhiệm vụ thu gom rác ven biển, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm cùng 2 đồng nghiệp thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Côn Đảo phát hiện 2 con đồi mồi bị mắc chặt trong chùm lưới lớn trôi dạt vào bờ.

Lúc này trời nắng gắt, hai cá thể rùa biển liên tục vùng vẫy trong tình trạng đói và khát. Ngay sau đó, các nhân viên môi trường đã nhanh chóng chạy đến tháo lưới để giải cứu.

