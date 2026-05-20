Chuyển động 12h: Rúng động đường dây 50 tấn caffeine của Trưởng khoa Dược | Không còn giấy chứng nhận đăng kiểm

Bản tin Chuyển động 12h ngày 20.5.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 20.5: Rúng động đường dây 50 tấn caffeine của Trưởng khoa Dược | Không còn giấy chứng nhận đăng kiểm

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa vụ thất thoát 800 tỉ đồng

Sáng nay, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều cựu cán bộ ngành y chính thức hầu tòa trong vụ án gây thất thoát hơn 800 tỉ đồng tại hai dự án bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Từng được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, nhưng sau nhiều năm, các công trình này lại rơi vào cảnh dang dở, bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng.

Không chỉ gây chú ý bởi số tiền thất thoát đặc biệt lớn, vụ án còn xuất hiện nhiều tình tiết gây xôn xao như lời khai đưa hàng chục tỉ đồng, hàng trăm nghìn USD hay nghi vấn “chạy án” với số tiền lên tới 2 triệu USD.

Vụ bắt Trưởng khoa Dược: Từ 50 tấn caffeine, các đối tượng có thể chế ra 150 tấn ma túy

Hàng chục tấn caffeine được ngụy trang trong các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi để vận chuyển xuyên biên giới vừa bị lực lượng công an triệt phá trong một chuyên án đặc biệt lớn.

Điều gây chú ý là người bị xác định cầm đầu đường dây lại là một tiến sĩ, trưởng khoa dược của một bệnh viện lớn. Từ những bao hàng tưởng như vô hại, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 50 tấn caffeine được cho là chuẩn bị đưa sang Myanmar để phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp với thủ đoạn che giấu vô cùng tinh vi.

Cũng từ 50 tấn caffeine này, nhiều người cũng phải giật mình với số lượng ma túy có thể được tạo ra.