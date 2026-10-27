Bản tin Chuyển động 12h ngày 27.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Hành trình ‘quả bóng vàng’ của Harry Kane | Cận cảnh đại lộ xuyên rừng đến sân bay mới

4 tỉnh miền Trung mưa lớn 3 ngày, có nơi trên 300 mm

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 27.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo đợt mưa lớn 3 ngày tới. Trong đêm qua và sáng sớm nay 27.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

4 tỉnh miền Trung mưa lớn 3 ngày, có nơi trên 300 mm

Xe máy hư hỏng nặng, bán phế liệu: Có phải làm thủ tục thu hồi?

Mới đây, chiếc xe máy của chị N.H (ở TP.HCM) bị cột điện đổ đè trúng khi đang đỗ trước một quán cà phê. Xe hư hỏng nặng, chị mang đến tiệm sửa chữa và được báo chi phí khoảng 16 triệu đồng.

Xe máy hư hỏng nặng, bán phế liệu: Có phải làm thủ tục thu hồi?

Quả bóng vàng 2026: Harry Kane vượt mặt Yamal, Mbappe, viết lại lịch sử bóng đá Anh

Harry Kane đã giành Quả bóng vàng nam 2026 tại lễ trao giải diễn ra ở nhà hát London Palladium, thủ đô London (Anh), rạng sáng 27.10 theo giờ Việt Nam.