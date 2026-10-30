Bản tin Chuyển động 12h ngày 30.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Sự thật máy trị liệu 'bách bệnh' giá trăm triệu | Cú lừa 2,5 tỉ vụ Mr Pips

Sự thật máy trị liệu "bách bệnh" giá trăm triệu

Với người cao tuổi, mong muốn cải thiện sức khỏe, giảm đau nhức hay kiểm soát các bệnh mạn tính là điều dễ hiểu. Nắm bắt nhu cầu này, một cơ sở tại Hà Nội đang thu hút hàng chục lượt người lớn tuổi mỗi ngày đến trải nghiệm miễn phí thiết bị được quảng cáo là “điện trường cao áp”, tích hợp trí tuệ nhân tạo, có thể hỗ trợ nhiều bệnh lý, thậm chí phòng ngừa đột quỵ.

Thế nhưng, đằng sau những lời quảng cáo và tư vấn về công dụng của thiết bị là những thông tin y khoa nào? Vì sao có người tin tưởng đến mức tự ý giảm thuốc điều trị, trong khi giá bán chiếc máy lên đến hơn 100 triệu đồng?

Máy trị liệu 'bách bệnh' giá trăm triệu: Hô biến công dụng, lừa người cao tuổi? - Kỳ 2

Bán xe đã lâu, không tìm được chủ mới để thu hồi đăng ký: Có bị phạt?

Bán xe máy từ 5 - 10 năm trước, thậm chí xe đã qua nhiều đời chủ, nhưng trên VNeID vẫn đứng tên mình. Nếu không còn biết người mua là ai, chiếc xe đang ở đâu, chủ cũ có bị phạt vì chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký và biển số xe hay không? CSGT đã hướng dẫn cách xử lý cho từng trường hợp, kể cả khi không tìm được chủ mới.

Bán xe đã lâu, không tìm được chủ mới để thu hồi đăng ký: Có bị phạt?

Xe cắm trại Đà Lạt "hóa" tiệm bánh mì ở TP.HCM: Chỉ bán 4 tiếng mỗi ngày

Từng là căn nhà di động của một đôi vợ chồng trẻ trong những ngày làm du lịch ở Đà Lạt, chiếc xe cắm trại nay được “hô biến” thành tiệm bánh mì lưu động giữa TP.HCM. Điều thú vị là xe chỉ bán khoảng 4 tiếng mỗi sáng, nhưng vẫn thu hút nhiều thực khách bởi thiết kế lạ mắt và những ổ bánh mì nhân thịt rim, phô mai đặc biệt.