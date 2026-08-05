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Chuyển động 12h: Thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại | Tài xế công nghệ khai, nộp thuế ra sao?
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại | Tài xế công nghệ khai, nộp thuế ra sao?

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Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 5.8.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 5.8.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nóng: Thí sinh điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang thi lại tất cả các môn

Bộ GD-ĐT đã công bố phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, theo đó toàn bộ thí sinh tại điểm thi này sẽ thi lại tất cả các môn.

Quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

Tài xế chạy Grab, Xanh SM... khai, nộp thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Thuế TP.HCM vừa có hướng dẫn chi tiết về cách xác định doanh thu, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân với cá nhân kinh doanh là tài xế công nghệ.

Tài xế chạy Grab, Xanh SM... khai, nộp thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Bão số 3 ngược về phía Philippines, vì sao miền Bắc mưa to kéo dài?

Sáng 5.8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 trên Biển Đông có tên quốc tế là Kujira. Dù bão đi ngược về phía Philippines, nhưng trong những ngày tới nhiều nơi trên đất liền nước ta, đặc biệt là khu vực miền Bắc, có mưa to kéo dài, vì sao?

Bão số 3 ngược về phía Philippines, vì sao miền Bắc mưa to kéo dài?

Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 6.8.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Chuyển động 12h' ngày 4.8.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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