Bản tin Chuyển động 12h ngày 31.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Thủ đoạn lừa đảo nhà đất siêu rẻ | Sân bay Long Thành dự kiến khai thác từ 24.12

Cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỉ đồng được giảm thuế 30%

Chính sách giảm thuế mới có thể giúp nhiều hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ giảm bớt áp lực chi phí trong hai năm tới. Theo Nghị định 398/2026 của Chính phủ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỉ đồng được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2026 và 2027.

Cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỉ đồng được giảm thuế 30%

Sân bay Long Thành dự kiến đón chuyến bay thương mại từ ngày 24.12

Sân bay Long Thành, công trình hàng không lớn nhất cả nước, dự kiến sẽ đón những chuyến bay thương mại đầu tiên từ ngày 24.12 tới. Tuy nhiên, trong những tháng đầu vận hành, sân bay chỉ khai thác khoảng 20 - 30 chuyến mỗi ngày, với sự tham gia của Vietnam Airlines và Vietjet Air.

Sân bay Long Thành dự kiến đón chuyến bay thương mại từ ngày 24.12

Đăng tin nhà đất siêu rẻ rồi lùa khách đi xem "dự án ma"

Những căn nhà, lô đất được rao bán với giá "siêu rẻ" trên mạng có thể chỉ là cái bẫy để dẫn dụ người mua đến những dự án không có thật. Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Hoài Phong cùng 7 đồng phạm, điều tra hành vi lừa đảo thông qua chiêu trò đăng tin nhà đất giá thấp, tổ chức xe đưa khách đi xem đất và bố trí người giả làm khách mua để tạo tâm lý đám đông.

Nhóm này bước đầu bị xác định đã chiếm đoạt 1,77 tỉ đồng của 3 người, trong khi hàng trăm hợp đồng đặt cọc đang được cơ quan điều tra làm rõ.