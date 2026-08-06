Chuyển động 12h: Trình Quốc hội lập 2 thành phố từ tháng 9 | Xuất nhập khẩu vượt 659 tỉ USD

Bản tin Chuyển động 12h ngày 6.8.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 6.8: Trình Quốc hội lập 2 thành phố từ tháng 9 | Xuất nhập khẩu vượt 659 tỉ USD

Cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa

Lửa bùng lên dữ dội giữa khu chợ Biên Hòa, nơi tập trung nhiều ki-ốt chứa hàng hóa dễ cháy, khiến người dân hoảng hốt tháo chạy. Vụ hỏa hoạn đã được khống chế sau hơn một giờ, nhưng thiệt hại vẫn đang được thống kê.

Cháy trung tâm thương mại trong chợ Biên Hòa

PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường

Ngày 5.8, Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ra nghị quyết phê duyệt thay đổi hình thức tổ chức từ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sang triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Nội dung đại hội là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

PNJ triệu tập đại hội cổ đông bất thường

Theo giải trình lợi nhuận quý 2 giảm do một số nguyên nhân. Trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 422% so với cùng kỳ chủ yếu do công ty đã ghi nhận khoản trích lập dự phòng ước tính hơn 865 tỉ đồng liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

Việc xác định khoản dự phòng ước tính được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và các giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính, bao gồm giá trị kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán; giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá và mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính tùy thuộc vào từng nhóm kích thước kim cương.