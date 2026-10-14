Bản tin Chuyển động 12h ngày 14.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Xúc động ngày tiễn đưa các liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Hai chị em tặng 500 cành hoa trắng tiễn liệt sĩ: Lời tri ân gửi những người đã ngã xuống

Sáng nay, lễ tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Giữa dòng người đến tiễn đưa, hai chị em đã trao tặng 500 cành hoa trắng để tri ân những người đã ngã xuống, còn một cựu quản trang 72 tuổi không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến các liệt sĩ trở về sau gần 60 năm.

Những cành hoa trắng và những giọt nước mắt hôm nay còn gửi gắm mong mỏi sớm tìm lại danh tính các liệt sĩ, để các gia đình đón người thân trở về.

Hai chị em tặng 500 cành hoa trắng tiễn liệt sĩ: Lời tri ân gửi những người đã ngã xuống

Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh trong vụ án thứ 2

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn NextTech, về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ông Bình, Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị truy tố 12 người khác, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tuất, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn, Giám đốc Công ty Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng giám đốc NextTech; Nguyễn Hà Thủy, Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech...

Shark Bình bị đề nghị truy tố 3 tội danh trong vụ án thứ 2

Đi du lịch Nha Trang bằng tàu "siêu" mới, có wifi tốc độ cao từ ga Sài Gòn

Muốn đi Nha Trang bằng tàu hỏa, giờ đây hành khách có thêm một lựa chọn đáng chú ý với diện mạo hoàn toàn mới, từ chăn ga gối nệm sạch sẽ, điều hòa có thể tự điều chỉnh đến wifi tốc độ cao.

Tối 12.10, đoàn tàu chất lượng cao SNT1/SNT2 trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang chính thức khoác lên mình diện mạo hiện đại hơn, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thoải mái cho hành khách.