Lần thứ 2 Shark Bình chỉ đạo nhân viên 'làm khó' công an

Trong kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn NextTech (Công ty NexTech) và các doanh nghiệp liên quan, Công an TP.Hà Nội đề nghị truy tố 13 bị can, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình (còn được biết là Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty NexTech, bị đề nghị truy tố 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

3 tháng thu về hơn 100 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, năm 2021, Shark Bình cùng đồng phạm góp vốn phát triển dự án tiền số AntEx với mục đích kêu gọi các nhà đầu tư tham gia để phát triển ví VNDT, phục vụ hoạt động thanh toán trên nền tảng Blockchain.

Bị can Nguyễn Hòa Bình ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Các bị can dự kiến ví VNDT sẽ dùng để thanh toán trên nền tảng Blockchain và lấy ví Ngân Lượng (Công ty trung gian thanh toán Ngân Lượng của Nguyễn Hòa Bình) làm đơn vị bảo chứng quy đổi giữa Việt Nam đồng và VNDT.

Để có cơ sở pháp lý, Shark Bình chỉ đạo lập Công ty CP dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam và cùng nhau góp được tổng số 5 tỉ đồng làm kinh phí hoạt động. Trong đó, ông Bình góp 2 tỉ đồng, tương đương 40% vốn, giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Quá trình phát triển dự án, nhóm ông Bình đã họp bàn, thông qua bản cáo bạch để công bố chính sách phát triển của dự án (bao gồm cả phát triển dự án VNDT) với tổng số lượng token Antex cung cấp ra thị trường là 100 tỉ token.

Từ tháng 8.2021 đến tháng 11.2021, dự án đã bán cho các nhà đầu tư theo 4 đợt, tổng số hơn 33 tỉ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư. Tổng số tiền thu về trên ví của Dự án Antex là 4,5 triệu USDT (tương đương 101,7 tỉ đồng).

Rút tiền chia nhau dù dự án đang "xịt"

Theo kết luận điều tra, thời điểm cuối năm 2021, để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ, mua token Antex, ông Bình lợi dụng sự uy tín và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội rồi đưa ra thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về ra mắt Quỹ đầu tư Next100 Blockchain chuyên về công nghệ chuỗi khối.

Ông Bình cam kết có số vốn 50 triệu USD trong 10 năm đầu tư vào dự án Blockchain, trong đó Antex là dự án đầu tiên. Bị can cũng giới thiệu, quảng bá đồng Antex để các nhà đầu tư tin tưởng tiếp tục cầm giữ, không bán xả làm tụt giá Antex, không rút vốn khỏi dự án dù thực tế, ông Bình chỉ góp vốn 2 tỉ đồng.

Dù đưa ra nhiều cam kết đầu tư vào dự án nhưng đến tháng 5.2022, nhiều sản phẩm của dự án AntEx theo lộ trình được công bố trong bản cáo bạch vẫn chưa hoàn thiện và chưa có lợi nhuận. Trong đó, dự án Stablecoin VNDT thực tế chưa thực hiện, đã bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo vào tháng 3.2022.

Theo cơ quan điều tra, ông Bình không đăng tải thông tin này lên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông do lo ngại việc công khai sẽ khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào dự án AntEx và đồng VNDT, có thể dẫn đến sự thất bại của dự án. Ông Bình vẫn muốn duy trì dự án AntEx lâu dài, dù các sản phẩm chưa được phát triển theo những nội dung đã công bố.

Kết luận xác định, trong khi nhiều hạng mục dự án chưa được hoàn thiện, nhưng tháng 5.2022, ông Bình và các thành viên góp vốn vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của các nhà đầu tư, chuyển sang ví điện tử, quy đổi ra tiền Việt Nam để phân chia. Trong đó, ông Bình được nhận 8,4 tỉ đồng.

Lần thứ 2 "làm khó" công an

Đáng chú ý, khi bị điều tra, ông Bình đã chỉ đạo Giám đốc Kỹ thuật của Công ty Ngân lượng xóa dữ liệu liên quan dự án token Antex trong giai đoạn từ tháng 9.2021 đến tháng 12.2021.

Kết quả đối chiếu giữa lộ trình đã công bố (bản cáo bạch) và dữ liệu thực tế cho thấy dự án Antex chỉ hoàn thành một phần nhỏ, ước tính khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra. Phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế theo cam kết hoàn thiện toàn bộ trước cuối năm 2023.

Quá trình điều tra, Công an TP.Hà Nội đã thông báo tìm bị hại của vụ án nhưng đến nay mới tiếp nhận đơn của 46 nhà đầu tư với số tiền thiệt hại ước tính khoảng 67 tỉ đồng. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của 29 nhà đầu tư, liên quan số tiền khoảng 53 tỉ đồng được đề nghị làm rõ hành vi chiếm đoạt và yêu cầu hoàn trả.

Ngoài hành vi lừa đảo thông qua dự án AntEx, Công an TP.Hà Nội còn xác định ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới dùng 2 hệ thống kế toán để che giấu doanh thu mua bán bất động sản của Công ty NextLand, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 4 tỉ đồng.

Ông Bình cũng chỉ đạo nhân viên Công ty Công nghệ Vimo cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn, che giấu thông tin cổ phần, nhờ nhân viên đứng tên doanh nghiệp để nhận cổ tức…, qua đó trốn thuế hơn 38,7 tỉ đồng.

Ngoài vụ án trên, dự kiến ngày 26.10 tới, ông Bình sẽ hầu tòa trong vụ đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) cầm đầu. Vụ án này, ông Bình bị truy tố về tội rửa tiền, với cáo buộc đã rửa gần 320 tỉ đồng cho "siêu lừa" Phó Đức Nam thông qua ví Ngân lượng.

Ở vụ án rửa tiền, cảnh sát cũng cáo buộc ông Bình đã dùng thủ đoạn để đối phó với cơ quan điều tra. Cụ thể, giữa năm 2020, công an vào cuộc xác minh ví Ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex của Nam.

Dù biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật, Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo dữ liệu giả để cung cấp cho công an, nhằm tiếp tục thu lợi từ việc rửa tiền.